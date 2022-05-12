嘉縣10歲以下染疫累計293人 兒童莫德納疫苗施打診所增至45間

嘉義縣今天新增320人確診。（嘉義縣政府提供）

2022/05/12 17:16

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣今年累計10歲以下已有293人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），嘉縣持續推動6至11歲兒童接種莫德納疫苗，目前已接種3415人，接種率19.64%，全國第二高，除加開校園接種場次，為提升學童疫苗接種便利性，號召14間基層診所投入，接種合約診所自31間擴增為45間，詳情可到嘉義縣衛生局網站查詢。

嘉義縣長翁章梁說，今天新增320人確診，年齡介於1至89歲，10歲以下30人，70歲以上15人。而全縣今年累計10歲以下染疫兒童293人，70歲以上131人，督促縣府團隊加強疫苗接種。

翁章梁說，衛福部公布5月2日至5月9日，各縣市6至11歲兒童莫德納疫苗接種，以花蓮縣11.6%最多，其次是嘉義縣9%，而縣衛生局統計到11日止，全縣6至11歲學童有3415人接種疫苗，接種率19.64%，提醒家長，疫苗沒有絕對好壞，早打早保護才是最佳選擇。

衛生局長趙紋華表示，12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象快篩陽性可透過適訊診療，由醫事人員判定確診，不用PCR篩檢確定，目前嘉縣視訊診療院所擴增為西醫56家、中醫5家，民眾記得在快篩檢測卡匣上寫上姓名、日期，與健保卡一起拍照，視訊診療時出示。

而嘉義長庚、大林慈濟、衛福部朴子及台中榮總灣橋分院等醫院，除急診外還開設防疫門診，可提供幼童、長者有疑似症狀或快篩陽性時快速通關就醫。

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嘉義縣國小莫德納疫苗接種率達19.64%。（嘉義縣政府提供）

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