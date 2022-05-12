為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    嘉縣10歲以下染疫累計293人 兒童莫德納疫苗施打診所增至45間

    嘉義縣今天新增320人確診。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣今天新增320人確診。（嘉義縣政府提供）

    2022/05/12 17:16

    〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣今年累計10歲以下已有293人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），嘉縣持續推動6至11歲兒童接種莫德納疫苗，目前已接種3415人，接種率19.64%，全國第二高，除加開校園接種場次，為提升學童疫苗接種便利性，號召14間基層診所投入，接種合約診所自31間擴增為45間，詳情可到嘉義縣衛生局網站查詢。

    嘉義縣長翁章梁說，今天新增320人確診，年齡介於1至89歲，10歲以下30人，70歲以上15人。而全縣今年累計10歲以下染疫兒童293人，70歲以上131人，督促縣府團隊加強疫苗接種。

    翁章梁說，衛福部公布5月2日至5月9日，各縣市6至11歲兒童莫德納疫苗接種，以花蓮縣11.6%最多，其次是嘉義縣9%，而縣衛生局統計到11日止，全縣6至11歲學童有3415人接種疫苗，接種率19.64%，提醒家長，疫苗沒有絕對好壞，早打早保護才是最佳選擇。

    衛生局長趙紋華表示，12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象快篩陽性可透過適訊診療，由醫事人員判定確診，不用PCR篩檢確定，目前嘉縣視訊診療院所擴增為西醫56家、中醫5家，民眾記得在快篩檢測卡匣上寫上姓名、日期，與健保卡一起拍照，視訊診療時出示。

    而嘉義長庚、大林慈濟、衛福部朴子及台中榮總灣橋分院等醫院，除急診外還開設防疫門診，可提供幼童、長者有疑似症狀或快篩陽性時快速通關就醫。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    嘉義縣國小莫德納疫苗接種率達19.64%。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣國小莫德納疫苗接種率達19.64%。（嘉義縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    屏東+1061！確診連2天破千 390家基層診所領藥、快篩上線
    2022/05/12 17:06

    屏東+1061！確診連2天破千 390家基層診所領藥、快篩上線
    家長在醫院工作！學童遭歧視調整坐教室後方上課 監院糾正北市東園國小
    2022/05/12 17:05

    家長在醫院工作！學童遭歧視調整坐教室後方上課 監院糾正北市東園國小

    央北勢不可擋 指標案急追新板高房價
    建議7月不要脫口罩 台中市衛生局長：戴口罩如同打1劑疫苗效力
    2022/05/12 17:02

    建議7月不要脫口罩 台中市衛生局長：戴口罩如同打1劑疫苗效力
    雲林今增本土510例 最年長確診者93歲
    2022/05/12 16:50

    雲林今增本土510例 最年長確診者93歲

    通膨升息的基金解方
    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播