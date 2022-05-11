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    首頁　>　嘉義縣

    嘉縣單日確診破300例 兒童超過3000人接種疫苗

    嘉義縣防疫報告。（圖由嘉義縣府提供）

    嘉義縣防疫報告。（圖由嘉義縣府提供）

    2022/05/11 13:29

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，嘉義縣今天新增305人確診，單日確診數首度破300人，嘉縣呼籲民眾接種疫苗，目前全縣6到11歲幼童接種疫苗已有3313人，並無通報不良反應。

    嘉義縣長翁章梁表示，今天新增確診者年齡介於5個月到93歲，10歲以下39人，70歲以上27人，累計全縣10歲以下染疫兒童263人，70歲以上116人。目前6到11歲學童接種率為19.05%，衛生局加速校園疫苗接種，鼓勵民眾快打疫苗，降低醫療負擔。

    明天5月12日是護師節，翁章梁感謝抗疫護理師，致贈面膜和護手霜貼心小禮物，感謝為防疫貢獻心力的護理人員，呼籲大家打疫苗，用行動挺醫護人員。

    翁章梁說，疫情嚴峻，醫護人力堅守抗疫未曾退縮，感謝公衛護理人員及校護們犧牲假日，不分日夜打疫苗、開設篩檢站、疫調，並感謝醫事機構護理人員穿著防護衣，帶著N95口罩，冒著染疫風險，忍受患者病痛情緒，忽略家庭小孩仍堅守崗位。

    縣府今天防疫快報，邀請嘉義縣護理師公會理事長朱翠萍分享防疫期間護理人員的辛勞點滴，她說，護理師面對疫情義無反顧，用「我抗疫、我驕傲」展現護理人員的精神與韌性。

    嘉義縣衛生局長趙紋華表示，她自己從臨床護理人員、衛生局醫療行政管理至今，一路走來，對臨床及公衛護理人員的辛勞，感同身受，在縣長支持下，爭取全縣衛生所通過護理師編制，完成18鄉鎮衛生所修繕重建，向中央爭取疫苗接種津貼。

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    嘉義縣防疫報告。（圖由嘉義縣府提供）

    嘉義縣防疫報告。（圖由嘉義縣府提供）

    嘉義縣長翁章梁向護理師致敬。（圖由嘉義縣府提供）

    嘉義縣長翁章梁向護理師致敬。（圖由嘉義縣府提供）

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