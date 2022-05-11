中正大學20人確診 學生怒爆：多位行政主管慶功宴飲酒歡唱惹禍

中正大學行政主管、老師餐敘歡唱集體染疫，學生重批上位不正。（記者蔡宗勳攝）

2022/05/11 11:24

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義地區疫情在全國而言算是相對輕微，但位於嘉義縣民雄鄉的中正大學卻自5月9日實施為期兩週全校遠距教學，引發師生嘩然，學生向媒體爆料，指起因可能是學校主管集體飲酒作樂歡唱致多人染疫才停止實體上課，抨擊在疫情嚴峻情況下，竟群聚開慶功宴，結果多達20人確診，上位不正是中正之恥。

學生投訴指出，清明連假過後，國內疫情升溫，確診人數不斷攀升，中正大學也有學生零星染疫，因而學校自4月21日起要求所有主管會議改為視訊方式，避免聚集染疫致行政癱瘓，結果竟有多位行政主管一起出席某校隊的慶功宴，席間飲酒歡唱，根本一點危機意識都沒有，有愧職責。

投訴學生表示，該女子校隊是在4月26日至28日到北部某大學參加全國賽，晉級4強以第4名作收，創隊史最佳成績，凱旋歸來，帶隊老師4月28日安排在學校附近的庭園式KTV慶功，有9位男老師、行政主管與會，結果有13名女隊員確診，9位男性也有7名確診，其中5位行政主管，這次師生慶功宴，一口氣有20人確診，這些行政主管不僅未盡監督之責，還「樂」在其中，校方應有所處置，給全校師生一個交代。

投訴學生強調，這些老師和行政主管有必要參與校隊慶功宴嗎？難道不知道疫情嚴峻？結果嘉義縣、市一天都僅1、200人確診，中正卻要遠距上課兩週，許多需到校才能執行的實驗課程被迫延宕，影響到學生權益，令人質疑是否是因慶功宴集體染疫事件致學校行政癱瘓才要遠距。

校方：遠距教學與染疫事件完全沒有關聯

中正大學主秘楊宇勛回應說，染疫與遠距教學是兩碼事，因球員疑似在北部比賽時染疫，回來餐敘後出現症狀，與會者就趕緊快篩、隔離，都未進入校園，並未形成校園傳播鏈，而且5月9日起實施遠距教學是因應全國疫情情勢，與染疫事件完全沒有關聯，請大家不要以訛傳訛。

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從中正大學網站公布的資料可以看出5月1、2日多位師生染疫與群聚歡唱有關。（擷取自中正大學網站）

從中正大學網站公布的資料可以看出5月1、2日多位師生染疫與群聚歡唱有關。（擷取自中正大學網站）

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