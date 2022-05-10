「台農23號芒果鳳梨」外銷看俏 獲日本登錄品種權臨時性保護

台農23號芒果鳳梨，本月6日獲日本農林水產省公開品種權登錄。（農業試驗所提供）

2022/05/10 20:40

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣鳳梨近年受到海外消費者青睞，行政院農委會農業試驗所嘉義分所2019年推出新品種「台農23號—芒果鳳梨」，具可互補「台農17號—金鑽鳳梨」優勢，嘉義分所去年向日本提出「台農23號」鳳梨植物品種權申請，本月6日獲日本農林水產省公開登錄，代表「台農23號」鳳梨已獲日本品種權臨時性保護，待日方實質審查品種、性狀比對，將正式取得日本品種權。

農試所表示，嘉義分所為亞熱帶水果的主要研發基地，自1934年迄今，已育出18個鳳梨品種，尤以台17號金鑽鳳梨市占率達8成、為外銷主力品種。嘉義分所2019年推出「台農23號-芒果鳳梨」，適合在春、秋兩季栽培，果實呈短圓筒形，果肉黃色、帶有芒果香氣、且肉質柔軟、少有纖維、糖酸度均高且耐儲藏，經過從台灣運至加拿大長程海運測試，「芒果鳳梨」褐化程度比「金鑽鳳梨」要低，且在夏秋時仍能提供品質不錯的鮮果，極具外銷潛力。

農試所表示，台灣鳳梨近年栽培面積約1.1萬餘公頃，同時也是外銷水果名列前茅品項，因應中國去年3月起暫停進口我國鳳梨，農委會自內銷、外銷、加工等方向推動因應措施，確保農民收益不受影響，而農試所除了育種，也協助農民提高生產品質，並訂定如外銷鳳梨採收品質建議標準、台灣品種鳳梨自採後預冷至賣場上架須全程冷鏈、維持13±2℃以確保品質等標準作業程序，後續將規劃、研究，解決鳳梨產業問題、突破產銷瓶頸。

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