二手書店遭偷700多本書 雅賊半夜故技重施人贓俱獲

二手書店負責人黃金山在臉書貼文「尋人啟事」敬告雅賊不要再犯。（擷取自黃金山臉書）

2022/05/10 13:29

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕以大規模一對一補救教學名聞全國的嘉義縣民雄鄉「薪傳二手書店」，日前遭一位婦女「拿」走數百本書，負責人黃金山並未報警，但在臉書貼文「尋人啟事」敬告雅賊不要再犯，結果該婦女半夜上門故技重施，書店鄰居覺得有異告知巡邏員警，當場人贓俱獲，並在其車上起出700多本書，黃金山被通知到場時，原本要幫該女子求情，但現行犯絲毫沒有悔意，還振振有辭，黃金山只好交由警方公事公辦。

黃金山表示，義務老師5月9日傍晚要為學生上課前，發現書庫區地上書籍散落滿地，桌上也有一堆書，調閱監視器，發現有位婦女5月8日清晨5點半進入，不斷搬書出去至上午9點半，經清查被「拿」走數百本書，主要是文學與哲學類，還有國畫與油畫畫冊，有的書櫃被「拿」走大半，景象相當誇張。

黃金山指出，以往發現雅賊「拿」書事件，如果是善意當場道歉，都會請其多拿幾本，遇到死不認錯「惡意」者則告誡了事，如果是從監視器發現，則擷圖在門口貼「尋人啟事」敬告不要再犯，這次原本也無意追究，但該女9日晚上10點多再度上門，面對警方詢問態度不佳，只能交給司法處理。

嘉義縣民雄鄉「薪傳二手書店」被偷走大量書籍。（黃金山提供）

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