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    櫻花季謝幕結果 阿里山鳥猴覓食秀登場

    櫻花果從淺綠慢慢成熟轉紅。（圖擷取自「漫步在雲端的阿里山」社團）

    櫻花果從淺綠慢慢成熟轉紅。（圖擷取自「漫步在雲端的阿里山」社團）

    2022/05/10 10:02

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家森林遊樂區長達半年的櫻花季節已經謝幕，部分櫻花品種也長出果實，成了鳥族和台灣獼猴的食物與零食，遊客可以近距離觀賞鳥猴覓食秀，饒富趣味。

    「阿里山達人」黃源明表示，春暖花開的阿里山，應該是遊客最多的時節，同樣的場景，此刻滿樹的綠葉取代櫻花，從葉片的縫隙間，還可見到成串的櫻花果，從淺綠慢慢成熟轉紅，只是這些看似令人垂涎的果實非常苦澀，不過它們可是鳥類最佳的食物來源（對獼猴來說也是）。

    黃源明指出，近期如有機會造訪阿里山，步道沿線的櫻花樹正是尋覓鳥蹤的最佳去處，而且賞鳥不一定需要大砲等專業設備，聽聲辨鳥也很有挑戰的樂趣，然後找一棵結果的櫻花樹守株待鳥，或許就可以近距離見到鳥類覓食的生態畫面。

    黃源明分享5月7日在香林服務區2樓展示區所見的鳥猴覓食秀，強調路過別只是品嘗1樓的美食區，2樓還有精彩的展示，也有近在咫尺的櫻花果。短短幾分鐘就拍到了白耳畫眉、松鴉（橿鳥）、紫嘯鶇。其實還有很多鳥類覓食，只是牠們出現在不同時間，當然，還看到了最近遊樂區愈來愈多的台灣獼猴也來取食櫻花果。

    黃源明強調，生態觀察務必保持距離，特別是獼猴更要注意，還有櫻花果為鳥類食物來源，請遊客勿摘取。

    白耳畫眉大啖櫻花果。（圖擷取自「漫步在雲端的阿里山」社團）

    白耳畫眉大啖櫻花果。（圖擷取自「漫步在雲端的阿里山」社團）

    台灣獼猴享用櫻花果模樣。（圖擷取自「漫步在雲端的阿里山」社團）

    台灣獼猴享用櫻花果模樣。（圖擷取自「漫步在雲端的阿里山」社團）

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