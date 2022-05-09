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    首頁　>　嘉義縣

    3年研究突破育苗瓶頸 嘉大培育5千株台灣原生種杜鵑苗

    嘉義林管處處長張岱（左4）、嘉大森林暨自然資源系副教授林瑞進（右3）發表台灣原生種杜鵑培育成果。（嘉義林管處提供）

    嘉義林管處處長張岱（左4）、嘉大森林暨自然資源系副教授林瑞進（右3）發表台灣原生種杜鵑培育成果。（嘉義林管處提供）

    2022/05/09 17:33

    〔記者王善嬿／嘉縣報導〕每年3月杜鵑花季，粉紅、深紅、淺黃色台灣杜鵑在山林間綻放，美不勝收。林務局嘉義林區管理處為保有物種基因多樣性，委託嘉義大學森林暨自然資源系副教授林瑞進，花3年時間採種、研究，利用菌根技術提升杜鵑實生苗成苗率，成功培育10種台灣原生杜鵑苗5千株，未來將在阿里山國家森林遊樂區等處栽種推廣。

    嘉義林管處今發表「杜鵑方舟綻放諸羅」計畫成果，林管處處長張岱表示，台灣原生杜鵑有17種，其中13種是特有種，從平地到高山都可見其蹤跡；市面上販售的杜鵑苗木，雖然可以扦插技術培育而成，但為了保有物種基因多樣性，委託嘉大進行實生苗培育，此次成功培育10種原生種杜鵑實生苗，包括玉山杜鵑、森氏杜鵑、紅星杜鵑、臺灣杜鵑、金毛杜鵑、著生杜鵑、烏來杜鵑、西施花、紅毛杜鵑、臺灣高山杜鵑等，對台灣原生杜鵑的保育及應用是一大躍進。

    林瑞進表示，台灣原生種杜鵑分布自平地到高山，尤以玉山杜鵑、金毛杜鵑等最常見，而台灣針對原生杜鵑的復育，僅侷限在金毛杜鵑及烏來杜鵑的扦插繁殖上，長期忽略種子苗的培育，此次計畫經到全台各地採種，並自台灣杜鵑根系中篩選出對多株台灣原生杜鵑苗木有益的菌株，利用菌根菌接種技術，讓有益共生菌促進根部生長，增加植株獲取養分及適應環境能力，目前台灣原生種杜鵑種子發芽率都可達6成以上，期待透過推廣栽植，讓原生杜鵑邁向基因多樣性保育、永續綻放。

    嘉義林區管理處攜手嘉大成功培育台灣原生種杜鵑實生苗，將有助保育及應用。（嘉義林管處提供）

    嘉義林區管理處攜手嘉大成功培育台灣原生種杜鵑實生苗，將有助保育及應用。（嘉義林管處提供）

    嘉義林管處攜手嘉大培育台灣原生種杜鵑實生苗，將有助台灣杜鵑保育及應用。（嘉義林管處提供）

    嘉義林管處攜手嘉大培育台灣原生種杜鵑實生苗，將有助台灣杜鵑保育及應用。（嘉義林管處提供）

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