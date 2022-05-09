嘉義縣增181人確診 縣議會職員也有7人確診

嘉義縣議會有7位職員確診。（記者蔡宗勳攝）

2022/05/09 14:09

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣今天公布181人確診，出現症狀151人，無症狀30人，目前居家隔離447人，輕症居家照護1071人，嘉義縣議會有7位職員確診，尚未傳出波及議員。

縣長翁章梁表示，今增加181人確診，年齡介於10個月-85歲，10歲以下13人，70歲以上6人，值得注意的是，近來幼童確診數日漸增加，全縣累計10歲以下染疫幼童已有202人，70歲以上則有72人，老幼防疫工作還要加強。

翁章梁指出，國內疫情持續攀升，打亂民眾的家庭生活作息和經濟的穩定性，2年多下來，造成許多鄉親嚴重的心理負擔，醫療、警消…等防疫一線人員更是承受莫大的身心負荷，「心」的防疫，也是面對疫情的我們，必須共同關注的議題。

今天的「防疫快報」邀請到慈濟醫院心理師陳可家師「安心」上線，提醒民眾面對Omicron「安靜能繫望」五大招，分別是：安（勤洗手、戴口罩、保持社交距離，以策安全）、靜（適量閱讀疫情新聞，保持平靜，減低焦慮）、能（多運動、充實防疫知識，提升防疫知能）、繫（善用網路或電話與親友相互支持鼓勵）、望（保持希望與正向能量，疫情終會過去）。

衛生局長趙紋華提醒，解隔新制5月8日上路，適用5月8日檢驗陽性的確診者，但不回溯5月8日以前篩檢的陽性者，只要距離發病日或採檢日達7天，無須採檢即可直接解隔，並進行7天自主健康管理。

縣府再次呼籲65歲以上長者，5月31日前接種疫苗，可獲得500元等值禮券或衛教品，趕快打疫苗，攜手走過疫情，迎向健康新生活。

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嘉義縣防疫「心」關懷專線。（嘉義縣政府提供）

嘉義大林慈濟醫院心理師陳可家師「安心」上線。（記者蔡宗勳翻攝）

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