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    首頁　>　嘉義縣

    疑騎電動自行車誤闖 國3大林段外籍工人遭撞送醫不治

    2022/05/08 22:55

    首次上稿20:24
    更新時間22:55（新增照片）

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國道3號南下279.4公里處嘉義縣大林段，今天（8日）晚上7點多發生外籍工人遭車輛撞擊事故，傷者當場沒有生命跡象，由嘉義縣消防局大美分隊救護車送往慈濟醫院急救不治，事故原因正由國道警察調查釐清中。

    嘉義縣消防局是在今晚7點44分接獲通報，指國3南下279.4公里發生重大事故，立即派大美分隊前往救護，消防隊員抵達現場，該員已經沒有呼吸、心跳等生命跡象，經緊急處理後送往慈濟醫院。

    大林慈濟醫院表示，該外籍移工到院已經沒有生命跡象，目測前胸及頭部有傷，經急救至8點41分宣布搶救無效。

    國道警第八大隊勤務指揮中心於今（8）日晚間7點21分接獲民眾通報，指在國道3號南向280公里處有電動自行車誤闖，立即通報古坑分隊巡邏車前往處理，執勤員警於286公里處發現該電動自行車，但要進行攔查時，該電動自行車旋即回轉逆向往北，立即增派巡邏車前往攔查，最終於7點42分在279.7公里處發現該外籍人士（身分待查）遭行駛外側車道的自小客車撞擊，造成該外籍人士重傷，送往大林慈濟醫院急救。

    第八大隊呼籲機車（自行車）騎士應確實注意道路標線、標誌指示，切勿闖入國道路段，倘不慎誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

    國3南下嘉義縣大林段發生外籍工人遭撞擊送醫急救不治事故。（國道警察提供）

    國3南下嘉義縣大林段發生外籍工人遭撞擊送醫急救不治事故。（國道警察提供）

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