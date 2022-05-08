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    影片曝光！ 半夜飆車違規跨越雙黃線 逼車超車失控自撞駁坎

    汽車逆向行駛台3線，嘉義中埔警分局追查車主究責。（擷取自臉書社團「記者爆料網」）

    汽車逆向行駛台3線，嘉義中埔警分局追查車主究責。（擷取自臉書社團「記者爆料網」）

    2022/05/08 16:43

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕臉書社團「記者爆料網-公開版」上傳一段半夜飆車影片，從內容研判該車沿著台3線嘉義縣中埔鄉沄水路段往南行駛，沿途不斷違規跨越雙黃線行駛，並有逼車超車情事，最終這部車過彎失控衝進路旁駁坎，中埔警分局根據影片追查逆向危險行駛違規的車主，將依相關規定開罰。

    中埔分局執行網路巡邏時，發現有民眾po網於111年5月6日晚上11點35分許，有輛藍色自小客車在中埔鄉台3線299公里沿線違規跨越雙黃線行駛訊息，警方正循線追查逆向危險行駛違規的車主，並通知到案說明，全案除了將依道路交通處罰條例相關違規開罰外，是否涉及刑法公共危險罪部分待駕駛到案釐清後偵辦。

    警方調查，影片來源應是該自撞藍色自小客車後面車輛的行車記錄器，從台3線298公里處沄水橋開始，途經299公里處中崙的隧道，約在299.4公里失控衝進路旁駁坎，從畫面來看，幸有閃過一旁的電線桿，否則高速衝撞電線桿恐車毀人亡，另從網路照片研判應疑似是車友半夜結隊飆車，行跡相當囂張。

    中埔分局指危險駕車行為觸犯「道路交通管理處罰條例」，最高可處新台幣2萬4000元以下罰鍰，若發生事故，可對肇事者吊銷駕駛執照，駕駛人在山區道路跨越雙黃線之逆向行駛，很容易造成重大交通事故發生，也危及其他用路人的安全，實在要不得。

    汽車逆向行駛台3線，失控撞進路旁駁坎。（擷取自臉書社團「記者爆料網」）

    汽車逆向行駛台3線，失控撞進路旁駁坎。（擷取自臉書社團「記者爆料網」）

    汽車逆向行駛失控撞進路旁駁坎上拖吊車。（擷取自臉書社團「記者爆料網」）

    汽車逆向行駛失控撞進路旁駁坎上拖吊車。（擷取自臉書社團「記者爆料網」）

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