大贏家！2022典藏咖啡台灣區競賽 20件晉級15件出自阿里山

嘉義縣阿里山鄉鄒築園的方政倫有3件晉級PCA國際決選。（記者蔡宗勳攝）

2022/05/08 13:24

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2022典藏咖啡競標台灣區初複賽日前在台北舉行，來自全台灣9個縣市48位好手合計報名69件，經過初、複選謹評選，取前20件晉級國際決賽，結果嘉義縣大阿里山咖啡包辦15件，鄒築園的方政倫以3件稱霸群雄，去年以每磅500.5美元拿到競標王的卓武山咖啡農場許宣燁以2件居次。

成立已20年的ACE（卓越盃咖啡聯盟，Alliance for Coffee Excellence）是國際間最重要的咖啡競賽及競標組織，典藏咖啡競標（PCA）依循卓越盃規範基礎，提供微型產區、私人莊園舉辦獨立的咖啡競標活動，讓更多咖啡生產者能夠透過ACE的全球會員網絡，獲得經濟上的肯定與支持，去年第一屆PCA台灣咖啡標王，由來自嘉義的卓武山咖啡農場日曬藝伎咖啡豆以89.77的高分封王。

嘉義縣咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪表示，有了去年第一屆PCA成功的經驗，今年參賽十分熱烈，第一階段取85分以上，結果有46件合乎資格，但規定只有取40件進入複賽，經擇優錄取，最低門檻為86.13分，複選40件都達86分以上，但簡章規則只能取前20名進入決選，結果88.48分才能跨越。

鄭虞坪指出，將代表台灣咖啡接受國際評審決選評比的這20件，嘉義大阿里山包辦15支，可說是大贏家，也代表嘉義咖啡農這幾年勵精圖治，成果獲得彰顯，而受到這次好成績激勵，5月12日將在阿里山鄉災變庇護所舉辦的阿里山莊園咖啡生豆媒合會，詢問度相當高，競標應會比去年熱絡。

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