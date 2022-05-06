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    嘉縣+133！翁章梁籲民眾 母親節返家前如有症狀先快篩

    嘉義縣長翁章梁今出示圖卡，宣導民眾返家過母親節前，先留意自己的健康狀況。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁今出示圖卡，宣導民眾返家過母親節前，先留意自己的健康狀況。（嘉義縣政府提供）

    2022/05/06 15:30

    〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣新增133例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，年齡介於1歲至91歲，其中10歲以下19例、70歲以上11例。5月8日就是母親節，嘉義縣長翁章梁表示，許多住在外縣市的子女會返家過母親節，呼籲有上呼吸道症狀或接觸疑慮者，可先快篩確認自身狀況再回家，如不方便返家，可打電話、視訊問候母親。

    翁章梁今天在防疫記者會說明，近來小朋友確診個案攀升，累計至今10歲以下已有126人染疫，嘉義縣持續進行6至11歲兒童接種莫德納疫苗，目前接種人數559人，尚未接到疫苗接種不良事件。

    翁章梁表示，中央與病毒共存防疫政策，許多措施也滾動式調整，4日中央調整輕重症分流收治原則，輕症者逾80歲才可住院、住院不超過5天，因此輕症居家照護人數大幅提升，目前嘉縣計有546人；民眾居家照護期間或隔離期間如身體不適，可透過視訊診療尋求醫療或用藥協助，民眾視訊診療後，全縣55家藥局上線服務，可由家屬代為領藥，有領藥困難者，26家藥局藥師提供到宅送藥服務。

    翁章梁也提到，後天就是母親節，建議住外縣市的鄉親返家過母親節前留意自身健康狀況，如有上呼吸道症狀或接觸疑慮者，先自行快篩確認狀況後再回家，或自主隔離，以電話、視訊代替問候、祝福媽媽。

    嘉義縣政府今邀請前嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝線上說明用藥，蕭博勝表示，Omicron常見輕症症狀如一般感冒，包括喉嚨痛、發燒、流鼻水，因此民眾可以在家準備六大類藥物，包括止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥及電解質補充劑、體溫計及血氧計、維生素B及維生素C，一般成人可依出現的症狀服藥。

    縣衛生局長趙紋華表示，全縣有63家醫療院所提供通訊診療，中央也已開放居家照護個案使用抗病毒藥物，確診者可透過「健康益友」APP視訊診療，經醫師取得病人同意後開藥，現有嘉義長庚、大林慈濟、衛福部朴子醫院及民雄春森、布袋進發、六腳良信、番路博勝等4家核心藥局提供抗病毒藥劑。

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    前嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝建議居家照護可準備相關藥物。（擷取自翁章梁臉書）

    前嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝建議居家照護可準備相關藥物。（擷取自翁章梁臉書）

    前嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝建議疫情期間可準備的藥品。（擷取自翁章梁臉書）

    前嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝建議疫情期間可準備的藥品。（擷取自翁章梁臉書）

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