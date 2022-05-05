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    首頁　>　嘉義縣

    豪大雷雨山區停電斷訊36小時 居民哀號如同「世界末日」

    嘉義山區發生豪大雷雨樹木倒塌壓垮電線停電事故。（台電嘉義區處提供）

    嘉義山區發生豪大雷雨樹木倒塌壓垮電線停電事故。（台電嘉義區處提供）

    2022/05/05 18:09

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣山區2日凌晨發生豪大雷雨，樹木倒伏壓垮電線導致停電與網路斷線，台電工程人員冒風雨漏夜搶修，不到2個小時就復電，但有線電視網路業者用了36小時才復訊，居民這段期間不能上網，哀號「如同世界末日般恐怖」。

    阿里山鄉豐山村民簡天賞表示，山區第四台網路線大多與台電共構，一發生樹倒壓垮電線停電事故，除停電的不便，也衍生無法上網窘況，現代人斷訊嚴重影響到生活，5月2日的斷電造成斷訊36小時，大家苦不堪言，年輕人甚至哀說「不能上網跟世界末日一樣可怕」。

    賴姓村民也說，現代人太倚賴網路世界了，一斷訊真的如同行屍走肉般，而且一斷就是一天半，大家從等待到絕望，心中那股焦慮很煎熬，希望台電可以預防性修剪樹木，減少停電事件的發生，才能避免重演斷訊恐佈事件。

    台電嘉義區處指出，嘉義山區4月23日與5月2日發生多起豪大雨樹木倒塌、雷擊事故停電事件，影響範圍有阿里山鄉十字村、來吉村、豐山村等與梅山鄉瑞里村、太和村等，最快42分修復，最長1小時15分復電。

    台電嘉義區處業務副處長顏國俊表示，針對山區豪大雷雨事故停電已陸續著手進行精進作為，近年山區各類型事故已大幅降低，其中109年樹木碰觸事故74件，110年度降至43件；雷害事故由43件降低至28件。

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