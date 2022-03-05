畫家莊玉明筆下農人飛上天 翁章梁：憶起童年時光

嘉義縣長翁章梁觀看莊玉明的畫作。（記者林宜樟攝）

2022/03/05 16:02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市美術協會榮譽理事長莊玉明，擅長以油畫創作，他出身嘉義縣布袋過溝，描繪家鄉田野風光，更以幻想奔放的畫風，畫出飛天農夫與農婦，突破傳統寫生構圖，前往參觀畫作的縣長翁章梁讚賞，回憶起童年記憶。莊玉明60歲的個展「鄉野四季」今天在朴子市梅嶺美術館展出開幕，翁章梁、前監察院長張博雅等來賓到場，與看展民眾感受不一樣創作形式。

莊玉明台灣師大美術系畢業，由「塔山畫家」林國治等名畫家指導，曾獲第十屆全國美展油畫類第二名，在北部從事美術教育30餘年；他10年前返鄉，盼嘉義縣能夠有更多藝文空間，於太保市設立「玉明油畫室」，增添縣治特區一帶藝文氣息。

莊玉明說，自己是農漁家子弟出身，年幼時幫忙牧牛，在蔗園裡剝蔗葉，這些從事農務的回憶，後來成為創作養分；返鄉這10年來，他扛著畫布、油畫顏料在嘉南平原寫生，描繪鄉野、土地景色，留下許多嘉義縣的田園風景，這2年更將農夫、農婦「飛上天」，跳脫傳統寫生，用幻想奔放的筆觸，賦予農人不同以往的形象。

翁章梁日前曾到玉明油畫室參觀，他說，莊玉明畫作中充滿嘉義之美，自己是義竹鄉農家子弟出身，對嘉義縣的田野風光感受很深，畫作讓他回想起年幼時期，讓人感動，感謝藝術家們為嘉義縣留下一張張畫作，縣府也會致力推動藝文。

莊玉明說，自己在縣治特區設立油畫室，希望能除故宮南院，也有更多藝文空間，感謝張前院長、翁縣長及文化觀光局長許有仁、副局長宗金蘋參觀畫展，讓他深刻感受到縣府對畫家的重視，給予莫大鼓勵。

「鄉野四季」個展展現蔗園之美、鄉野之美、山海之美及其他作品，展出80件餘作品，大型畫作色彩明亮，人物活潑，還有他得獎作品「市場」，和「家鄉蔗園」、「農忙」、「農夫與他的太太」、「布袋港」等，展期至3月20日。

莊玉明的畫作，運用幻想手法，讓農人農婦飛上天。（記者林宜樟攝）

莊玉明的畫作，運用幻想手法，讓農人農婦飛上天。（記者林宜樟攝）

莊玉明的畫作，運用幻想手法，讓農人農婦飛上天。（記者林宜樟攝）

莊玉明的畫展開幕，前監察院長張博雅到場觀看作品。（記者林宜樟攝）

莊玉明的畫展開幕，嘉義縣長翁章梁到場參與。（記者林宜樟攝）

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