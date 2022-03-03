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    首頁　>　嘉義縣

    全台逾1000人搶認養嘉縣14隻黃金獵犬 直播抽籤找新主人

    嘉義縣家畜疾病防治所公開徵求黃金獵犬的認養者，由嘉義縣長翁章梁抽籤。（圖由嘉義縣府提供）

    嘉義縣家畜疾病防治所公開徵求黃金獵犬的認養者，由嘉義縣長翁章梁抽籤。（圖由嘉義縣府提供）

    2022/03/03 15:49

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣家畜疾病防治所去年底在朴子市查獲黃金獵犬非法繁殖場，查獲14隻黃金獵犬，今年2月舉辦找尋認養人活動，全台灣共有1380人次申請，今天進行直播抽籤，中籤率僅1%，由嘉義縣長翁章梁代表抽出認養人，他期待新飼主能將「毛小孩們」當作家人，用心陪伴他們，帶給他們溫暖的家。

    嘉義縣家畜疾病防治所去年底接獲通報，朴子市陳姓民眾疑似私自繁殖及買賣犬隻，經派員會同警方抵達狗場，發現該場為黃金獵犬非法繁殖場，由於陳姓飼主對犬隻來源交代不清，且現場發現催產素、授精管、載玻片及抗生素等相關證物，顯有非法繁殖犬隻行為，另查有未辦理寵物登記與注射狂犬病疫苗；雖陳姓飼主否認非法繁殖，但家畜所仍當場沒入14隻黃金獵犬，並依違反動保法、動物傳染病防治條例開罰，裁罰金額類計達23萬3000元，是目前嘉義縣動保裁罰案件最高罰款。

    14隻黃金獵犬，活潑好動又可愛，為幫黃金獵犬找到「好歸宿」，嘉義縣家畜疾病防治所開放認養，全台各地愛狗人士表達認養意願，更有民眾號召親友揪團登記認養；為求公平起見，避免認養序位認定引起爭議，家畜所採用網路填具表單開放民眾認養登記，因單人可登記多隻，扣除有募款行為、飼養空間不合適、無檢附飼養環境相片與缺乏飼養管理方式說明等未符資格認養人，經嚴格審核共1380人次符合抽籤資格，今天下午公開抽籤。

    家畜所表示，該批沒入14犬隻為2隻公犬與12隻母犬，皆已完成絕育，年紀約6個月至6歲不等，個性熱情活潑可愛，很容易與人相處；每1犬隻抽正取1名，備取2名認養人，每人至多以中籤1隻為原則，若中籤多隻，將評估認養人是否合適認養多隻權利，正取認養人如因特殊事由未能辦理認養，將由備取遞補。

    家畜所說明，依動保法規定，任何人不得販售特定寵物，擅自經營特定寵物繁殖場、買賣或寄養業者，可處10萬元至300萬元罰鍰並得沒入動物。

    嘉義縣家畜疾病防治所公開為黃金獵犬的認養者抽籤。（圖由嘉義縣府提供）

    嘉義縣家畜疾病防治所公開為黃金獵犬的認養者抽籤。（圖由嘉義縣府提供）

    嘉義縣家畜疾病防治所公開徵求黃金獵犬的認養者，由嘉義縣長翁章梁（中）抽籤。（圖由嘉義縣府提供）

    嘉義縣家畜疾病防治所公開徵求黃金獵犬的認養者，由嘉義縣長翁章梁（中）抽籤。（圖由嘉義縣府提供）

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