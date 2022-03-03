嘉義蒜糖鐵道紋理遭破壞？ 文觀局：可逆式工法未拆鐵軌

蒜頭糖廠的人行步道，用石子鋪設在鐵軌上。（記者林宜樟攝）

2022/03/03 13:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局獲文化部補助，在蒜頭糖廠進行歷史再造現場縫合計畫，然而鐵道研究者洪致文日前在臉書發文，指第一次看到這麼崩潰與暴力的景觀規劃，「鐵道紋理與脈絡就這樣GG了」，張貼人行步道類似將鐵軌截斷的照片；對此嘉義縣文化觀光局回應，此案局部軌道施作工法為可逆式施作，鐵軌並未拆除，是以混凝土磚與碎石方式鋪設於上，並已經文化資產專家審查通過。

蒜頭糖廠停車場旁的有五分車鐵道，最近由嘉縣文觀局進行工程，經實地觀察，有六條鐵軌被阻斷，鐵軌上有鋪設石子，由混凝土磚固定；洪致文的臉書發文引發許多網友討論，有網友回應「台灣工程美學不意外」﹑「無言以對」、「鐵路直接斷還有什麼意思」；立委蔡易餘獲知，也表示要瞭解此案；當地居民也認為「為了方便行走就這樣暴力亂搞嗎？」

嘉義縣文化觀光局說明，此工程於去年8月底開工，預計今年4月19日完工，主要是施作蒜頭糖廠停車場範圍鋪面及景觀設施，步道為局部工項，目的為銜接停車場、製糖工廠與日式宿舍區，以提供遊客林蔭下舒適之遊覽動線。而局部軌道施作工法為可逆式施作，鐵軌並未拆除，是以混凝土磚與碎石方式鋪設於上，並已經文化資產專家審查通過。

蒜頭糖廠的人行步道，用石子鋪設在鐵軌上。（記者林宜樟攝）

蒜頭糖廠的人行步道，用石子鋪設在鐵軌上。（記者林宜樟攝）

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