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    菠菜、草莓受寒害雨害 嘉義縣將申請現金救助

    嘉義縣草莓受到寒害及雨害受損。（嘉義縣府提供）

    嘉義縣草莓受到寒害及雨害受損。（嘉義縣府提供）

    2022/03/03 09:24

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年2月時，連日寒流及降雨，後續氣溫又快速回升，導致嘉義縣多項農作物受到損害，縣府統計至3月2日，預估損害金額已達219萬5000元，竹崎鄉、民雄鄉高接梨穗已勘查並報送農糧署申請現金救助，水上鄉菠菜、番路鄉及大林鎮草莓亦達救助標準。

    縣府農業處說明，水上鄉是嘉義縣菠菜主要產區，栽植面積將近40公頃，近日寒流後氣候回溫又出大太陽，農民反映波菜葉片黃化萎凋，縣府農業處於3月1日會同水上鄉公所、台南區農業改良場及農糧署組成勘災小組了解受害情形。

    經勘查，菠菜因低溫降雨而後日照溫度快速回升，促使葉片黃化萎凋，達救助標準，縣府已於3月2日將相關資料併同勘查結果報送農糧署申請「水上鄉菠菜」農業天然災害現金救助，救助額度每公頃2萬4000元，後續如農委會公告，再請農民向鄉公所申請。

    勘災小組也前往番路鄉、大林鎮、溪口鄉勘查草莓受災情形，草莓是嘉義縣的新興作物，近年來栽培面積逐漸增加，在嘉義縣有近3公頃規模，除了栽植於露天網室，還有不少農民選擇種植於溫室中，本次受災的草莓園主要是栽植於網室。

    大林鎮及番路鄉所栽植草莓，因霪雨及高濕度造成果實水傷，裂果腐爛，達救助標準。溪口鄉因植株已翻耕，亦無損害照片可供參考，未達救助標準；縣府已於3月2日將相關資料併同勘查結果報送農糧署申請「番路鄉及大林鎮草莓」農業天然災害現金救助，救助額度每公頃9萬元，後續如農委會公告，再請農民向鄉公所申請。

    嘉義縣菠菜受寒害、雨害影響受損。（嘉義縣府提供）

    嘉義縣菠菜受寒害、雨害影響受損。（嘉義縣府提供）

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