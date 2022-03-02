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    阿里山轉運站「森，2488品牌概念館」 提供森林新體驗

    品牌概念館展示250種「阿里山森林意象木製公仔」。（記者蔡宗勳攝）

    品牌概念館展示250種「阿里山森林意象木製公仔」。（記者蔡宗勳攝）

    2022/03/02 14:01

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家森林遊樂區入口轉運站「森，2488品牌概念館」今天開幕，除能提供遊客能遠眺塔山美景休憩空間，同時展示250種「阿里山森林意象木製公仔」、舊時代伐木器具等相關文創商品，透過藝術創作，讓遊客更了解阿里山豐富的自然與人文底蘊。

    嘉義林管處處長張岱表示，阿里山擁有得天獨厚的自然生態資源，珍貴的林業歷史，台灣第一個森林品牌「森，2488」以文創設計的角度，藝術涵養的淬煉，並結合日治時期延續至今所累積林業歷史文化為題材，邀請藝術家以這些豐富的資源進行藝術創作，展區包括轉運站3樓「森，2488品牌概念館」及姊妹潭步道的「林業文化雕塑作品」。

    品牌概念館展示250種「阿里山森林意象木製公仔」，以阿里山動物、植物、職人及山色等主題創作，讓遊客透過藝術創作，更了解阿里山獨特的美景、人文歷史、動植物生態。品牌識別主題延伸製作的相關文創商品，更可讓遊客將屬於阿里山獨特的記憶帶回家。

    座落於蓊鬱林間的第二展區，運用國產材柳杉創作的「林業文化雕塑作品」，創作理念係以1912年阿里山的林業起始，循著歷史記憶，將阿里山的「無盡藏」山林資源，以「每木調查、伐木、造材、集材、運材、貯木」六大歷程闡述林業資源開發流程，結合文化象徵，由留日藝術家楊運臻共同創作，以樸質具創造力的工藝線條呈現對林業歷史的想像。

    品牌概念館展示250種「阿里山森林意象木製公仔」。（記者蔡宗勳攝）

    品牌概念館展示250種「阿里山森林意象木製公仔」。（記者蔡宗勳攝）

    品牌概念館展示250種「阿里山森林意象木製公仔」。（記者蔡宗勳攝）

    品牌概念館展示250種「阿里山森林意象木製公仔」。（記者蔡宗勳攝）

    品牌概念館展示250種「阿里山森林意象木製公仔」。（記者蔡宗勳攝）

    品牌概念館展示250種「阿里山森林意象木製公仔」。（記者蔡宗勳攝）

    運用國產材柳杉創作的「林業文化雕塑作品」。（記者蔡宗勳攝）

    運用國產材柳杉創作的「林業文化雕塑作品」。（記者蔡宗勳攝）

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