捨明星學校就讀東石高中 温懿璿住校沒補習學測獲高分

東石高中校長蔡吉郎（左1）表揚成績優秀的温懿璿（右2）等學生。 （東石高中提供）

2022/03/02 13:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕大學學測成績揭曉，國立東石高中表現亮麗，今天由校長蔡吉郎勉勵、表揚考生；家住嘉義縣民雄鄉的温懿璿，捨離家近的明星高中，反而遠赴朴子市就讀屬於社區型的東石高中，住校三年間，她努力求學，沒有補習，數學B及社會科滿級分，國英數B社四科總分56級分，為全校最高分，好成績讓她與家人都很開心，感謝學校師長支持陪伴。

温懿璿的父母均從事消防工作，她就讀民雄國中時成績優秀，國三時和家人討論，認為東石高中師長願意陪伴學生念書，解答問題，且在繁星計畫等升學管道均用心為學生規劃與指導，因此決定到東石高中念書；東石高中晚自習時老師會陪學生念書到晚上8點多，準備大考期間，更是陪到10點，學生可問問題，老師解答，因此温懿璿不需補習，課業仍保持水準，學測成績優異，她和雙親均感謝學校師長用心指導和陪伴。

東石高中表示，本次學測數學A共有6人達頂標（4.5%），21人達前標（15.9%），楊晏婷國文滿級分及吳曜廷數學B滿級分，洪英豪與李家維各有4科達頂標，各科達頂標人數有國文5人、英文3人、社會9人、自然2人，數學B有14人達頂標（10.6%），30人達前標（22.7%）。以國英數B社自五科加總，温懿璿67級分、洪英豪66級分、吳曜廷63級分、李家維62級分、何宜哲61級分、楊晏婷60級分，50級分以上共23人。

校方表示，去年曾因疫情而停止到校上課，連暑期輔導暫停，但是導師及任課老師從停課開始到整個暑假，仍然每天線上點名、教學、督促孩子們不敢鬆懈。學測成績昨天出爐，輔導室主任林冠宇就為有繁星推薦資格的學生進行說明會，希望學生都能錄取心中理想的學校。

校方表示，東石高中設有普通型高中及技術型高中，近年因應新課綱的變革，課程設計多元化，在學業，技藝、檢定、社團持續穩定發展，111學年度通過新增一班食品加工科，預計112學年度成立綜合職能科並開始招生，持續打造海線星光計畫。

東石高中校長室開放學生晚自習。（東石高中提供）

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