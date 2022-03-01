涉詐領公款 民雄鄉代會主席周榮茂120萬交保

法官裁定民雄鄉民代表會主席周榮茂120萬元交保。（資料照）

2022/03/01 20:03

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉鄉民代表會主席周榮茂，被控涉嫌於2015年起至2020年虛報或浮報購買茶葉、酒品、宴席餐飲收據，由鄉代會不知情會計登載請領公款，再交給他，5年來詐領金額約133萬7180元。嘉義地檢署2月24日依涉犯貪污治罪條例罪嫌起訴周榮茂，案件移審嘉義地方法院，法官裁定120萬元交保，限制住居、限制出境、出海，家屬今天傍晚完成交保手續。

嘉義地方法院說明，被告周榮茂經訊問後雖否認犯行，但有起訴書所載證據清單為證，足認被告犯罪嫌疑重大，審酌本案事證已經鞏固，考量被告詐領金額數目、刑罰追訴之公益及被告人身自由已遭拘禁3個多月之不利益，依比例原則權衡，認以新台幣120萬具保及限制住居、限制出境、出海，應得以代替羈押處分，被告交保期間如有影響證人之行為，將做為再行羈押之原因。

檢調專案小組去年11月11日傳喚周榮茂到案，檢方複訊後認為周榮茂犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、湮滅證據之虞，當庭逮捕收押，今天交保。

檢方起訴書指出，周榮茂擔任鄉代會主席，明知未實際購辦物品，不得以不實收據請領或浮報價額詐領公款，然自2015年2月起，以虛報或者低價高報、少量報多量等方式，利用空白收據填載不實內容請領公款。

檢調小組清查，茶葉部分，自2015年4月到2020年6月，每次虛報、浮報2萬6400元至9萬9300元共18次；2019年1月未實際買酒，卻拿酒商空白銷貨憑據單填載30瓶數量、每瓶單價1550元等內容，虛報4萬6500元；另於2015年2月到2020年9月，以低價高報、虛報、少量報多的方式，向鄉代會每次虛報、浮報3500元至6萬8400元不等金額；以及在2018年10月、2020年2月跟10月，浮報桌次跟採購餐點約3500元到9萬7500元等金額；周榮茂犯罪所得133萬7180元，將依刑法宣告沒收，如全部或一部不能沒收，將追徵其價額。

檢方認為，周榮茂擔任鄉代會主席多年，利用職務之便詐領公款達133萬7180元，敗壞官箴，建請法院予以從重量處應執行有期徒刑25年，以資懲儆。

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