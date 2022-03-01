永慶高中黃宇弘練習破1000題 數B、自然滿級分

永慶高中黃宇弘（左1）、吳瑜蓁（中）學測表現亮眼，校長郭春松（右）為學生感到驕傲。（永慶高中提供）

2022/03/01 15:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕大學學測成績放榜，嘉義縣立永慶高中表現亮眼，全校最高分為黃宇弘，他為準備數學考試，練習超過1000題，數B與自然均滿級分。

永慶高中今年學測各科滿級分總共8人次，國文1人、數B有2人、社會4人、自然1人，今年難度較高的數A和英文，分別有2人達到13級分和14級分。自然組的黃宇弘「國英數A自」的54級分、吳瑜蓁「國英數A自」的53級分，和社會組黃群量「國英數A社」的52級分，以及龔聖凱「國英數B社」的50級分，表現耀眼。

校方表示，若以過往五科加總，黃宇弘國英數B社自五科達68級分，吳瑜蓁同學67級分，若採計數A，黃宇弘和吳瑜蓁國英數A社自五科達66級分。

永慶高中校長郭春松指出，今年是108課綱上路以來的第一屆學測，是混合題型首次登場，數A和英文的難度較往年高出許多，校內各科滿級分分別是吳瑜蓁（國）、黃宇弘（數、自）、龔聖凱（數）、劉曜慶（社）、張楨葵（社）、陳崇德（社）、鄭絢汝（社），國文達頂標有12人，英文有4人、數A有8人、數B有4人、社會19人、自然4人。

郭春松表示，國中部直升學生表現優秀，六年一貫的教學，讓永慶高中在少子化的浪潮中逆勢增班，證明學校落實在地發展，社區高中也能拼出好成績。

黃宇弘說，數學藉由不斷寫題目來提高成績，是寫學校和補習班的複習講義，裡頭每本約100題，共有10多本。寫題目時會去思考是否只有一種解法，有時發現有兩三種後，便會找出最快的，遇到類似題目時，直接用那最快最簡單的解法。訂正題目時也會去學習不同的解法，在不斷訂正和練習中，有些題型一看就知道怎麼解。

黃宇弘說，自然科也是透過不斷練習題目，練習過程中，最重要的是每題都要完全懂，要把每個選項都確實了解，是正確，或是錯誤，都必須清楚其中的緣由。

吳瑜蓁習慣在圖書館唸書，但她說，線上教學期間只能在家讀書，生活萎靡不振，成績退步，心態有些崩潰，後來想到學測日期，與其在家浪費時間，倒不如試著拼一拼，後來找到努力與放鬆的平衡點，她認為過程中千萬不要放棄，找到最適合自己的心態，再苦也能堅持下去。

永慶高中學測表現優秀。（永慶高中提供）（記者林宜樟攝）

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