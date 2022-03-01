學測放榜 嘉義竹崎高中盧鈺潔數B滿級分創校史紀錄

竹崎高中盧鈺潔（左1）、林怡萱（右2）、王婉齡（右1）學測成績優秀，校長蘇淵源（左2）讚許她們認真學習。（竹崎高中提供）

2022/03/01 13:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕學測今天放榜，嘉義縣立竹崎高中成績進步，數學科落實數A數B分組教學，數學成績大幅進步，去年數學頂標1.2%、前標1.8%，今年數B頂標1.4%、前標9.4%，高分群學生人數進步，盧鈺潔數學A達頂標，數學B則是創校以來第一位滿級分。

竹崎高中校長蘇淵源表示，落實數學分組教學，獲得成效，而國文寫作部分，拿到A的學生從去年的3.5進%步至6.5%，進步2倍，社會科前標以上從20%進步到23%，學校不僅普通班，國、高中部先後成立美術班，體育班，是中部地區對美術或體育，有興趣的學生爭相就讀的學府。

盧鈺潔數學A達頂標、數學B創校以來第一位滿級分，她每天都會算數學習題，練習解題手感，熟練公式，很感謝班導師曉玲老師督促鼓勵，在考學測前不斷練習，遇到不會的問題共同討論，老師也很有耐心的幫我解答，未來想當藥劑師，會選擇國內相關藥學系。

林怡萱是國中部美術班直升學生，國寫兩篇獲得平均20分以上的佳績，她從暑假開始每週寫一篇文章，參考佳作範文，套用佳句，感謝國文老師江建芳協助修飾文句，學測前老師讓同學之間互評作文，討論精進，未來想念化學相關科系，結合本身語文優勢，做跨域整合的理工人。

王婉齡英文寫作獲17分，平常有空會聽英語雜誌、線上英文，認真背單字，課外時間加強文法與單字，高二時中區英文演說比賽，練習口說的過程熟悉文法與句子結構，曾參加大學英文營隊，參加台中一中舉辦的校外模擬聯合國論壇，未來希望就讀中正大學外語系，感謝英文老師李孟亭修改英文作文及文法，未來想從事修習教育學程，擔任教職。

竹崎高中輔導老師傅郁涵與謝馨儀表示，繁星晤談部分，輔導教師將輔導學生，能依照自身意願與適切的考量，選填最佳志願，並與家長溝通達成共識後，為自己做最好的抉擇與嘗試。

蘇淵源說，竹崎高中讓孩子適性揚才，今年學測表現優異的同學，大多是從國中部直升高中，透過學校全人教育，各科均衡發展學習規劃，學科領域學習、社團參與、志工服務、校內外競賽或探索興趣與未來發展，均表現高度參與力及企圖心。

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