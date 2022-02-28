重現配天宮遶境真人藝閣 朴子竹圍一家加入傳承行列

嘉義縣朴子配天宮遶境，近年來真人藝閣重現，朴子竹圍一家加入傳承行列。（黃昭凱提供）

2022/02/28 08:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子配天宮媽祖遶境有真人藝閣遊行超過百年歷史，20多年前改為人偶式花車，2018年朴子天公壇、縣議員黃嫈珺等重新恢復真人藝閣遊行，參加遶境，近年來越來越盛大，朴子「竹圍一家」去年加入復興傳統行列，今年預計將出動5台真人藝閣，正招募孩童搭乘，他們希望能有更多角頭宮廟、在地團體、社區、公司或個人參與，能從點成線成面，復興朴子百年真人藝閣文化。

朴子配天宮媽祖每年農曆3月22、23日進行媽祖誕辰遶境大典，過去許多商家、信眾會贊助真人藝閣遊行；朴子工藝師周雪峰日治昭和三年（1928年）製作真人藝閣時曾留下老照片，大正八年（1919年）4月11日的台灣日日新報刊載配天宮遶境及藝閣歷史，均證明朴子配天宮遶境真人藝閣遊行歷史悠久。

竹圍一家發起人黃昭凱說，自己孩童時代趴在校園看媽祖遶境，也有自己同學朋友裝扮真人藝閣丟糖果餅乾，當時很羨慕同學參加熱鬧的遶境，因此去年第一次正式參與真人藝閣，想重現童年回憶，也創造出自己孩子的未來回憶，「女兒第一次看到真人藝閣遶境時，很想坐，很羨慕同學能裝扮的漂漂亮亮的坐在上面」。

黃昭凱說，朴子以前有各自角頭組建藝閣參與遶境，「以前能現在為何不能」，因此去年第一次組建，以地區角頭「竹圍一家」為名參與遶境，響應天公壇，並想讓在地各團體、宮廟及公司用各自的名稱，自行召集藝閣車輛參與。

黃昭凱說，今年竹圍一家的5台藝閣，1台為神明閣，1台為主題閣，1台弱勢孩童完全免費公益閣，2台全面開放；想坐藝閣的的朋友，除了家中一年內有喪事者外都可參與，如人數超過會以公平抽籤，所有參與者皆不收取任何費用，但是須自備丟擲糖果，餅乾或其它的丟擲小物，而公益閣對象為有清寒或低收入戶的孩子，所有費用含灑糖果、灑禮物全部由贊助商贊助。

黃昭凱說，今年竹圍一家的真人藝閣由文展水電工程行負責人陳文展主辦，朴子市民代表黃陳伯蓮服務處協辦，台中龍井水源藝閣承辦，藝閣車輛報名可上臉書搜尋陳文展、黃昭凱、許惠君、sasa輕奢美學美睫美甲傳訊或與黃陳伯蓮服務處聯繫。

黃昭凱也說，如果有團體、公司想自行組建真人藝閣遶境，但不知道如何聘請藝閣車輛，竹圍一家可協助聯絡藝閣廠商，或自行聯繫；將來若有更多人參與，未來可能成為朴子全面性的在地文化復甦，讓媽祖遶境更加有看頭，吸引更多人來朴子看熱鬧，認識朴子這個擁有百年人文傳統的城市。

嘉義縣朴子配天宮遶境，近年來真人藝閣重現，朴子竹圍一家加入傳承行列。（黃昭凱提供）

嘉義縣朴子配天宮遶境，近年來真人藝閣重現，朴子竹圍一家加入傳承行列，朴子市民代表黃陳伯蓮（左四）協助辦理。（黃昭凱提供）

嘉義縣朴子配天宮遶境，近年來真人藝閣重現，是孩子們夢想期盼參與的活動。（黃昭凱提供）

嘉義縣朴子配天宮遶境，近年來真人藝閣重現，是孩子們夢想期盼參與的活動。（黃昭凱提供）

工藝師周雪峰製作的真人藝閣，保存最老的照片是昭和三年（1928年）時拍攝。（記者林宜樟攝）

大正八年（1919年）台灣日日新報有關朴子配天宮遶境及藝閣遊行的文字內容。（陳耀中提供）

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