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    喜迎白金婚 嘉義阿公阿嬤婚紗彩妝走秀

    安德日間照顧中心今天在東石國小舉辦「守護終身的承諾」紀念白金婚儀式暨婚紗彩妝走秀。（記者林宜樟翻攝）

    安德日間照顧中心今天在東石國小舉辦「守護終身的承諾」紀念白金婚儀式暨婚紗彩妝走秀。（記者林宜樟翻攝）

    2022/02/26 18:01

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣東石鄉的安道基金會附設安德日間照顧中心，今天在東石國小舉辦「守護終身的承諾」紀念白金婚儀式暨婚紗彩妝走秀，長輩們穿著西裝、婚紗走秀，見證歷久彌堅的愛情。

    安道基金會服務嘉義縣偏鄉，附設安德日照中心長年耕耘沿海地區老人照護，照服員在與長輩相處，發現阿嬤們看到新娘時常感到羨慕，因為早期偏鄉婚禮簡單，潔白婚紗是阿嬤們心中未能實現的夢，日照中心人員希望能讓長輩圓夢，今天由崇仁醫專美容保健科師生為長輩梳妝打扮點上胭脂、穿上白紗禮服。

    嘉義縣副縣長劉培東、縣社會局長張翠瑤、崇仁醫護管理專科學校校長周立勳、東石國小校長葉佳榔、東石天主堂神父柏實理、安道基金會執行長吳敏華等來賓今天見證盛會，曉明幼兒園合唱團獻唱歌曲，東石國小的小花童手持象徵愛情的玫瑰氣球花，由禮賓大使拋撒花瓣，並伴隨扶持長輩走上紅毯，東石國小陶笛隊演出「今天你要嫁給我」，星海幼兒園的「內山姑娘要出嫁」舞蹈太鼓表演，三成食品行董事長簡坤男現場揮毫在傳統婚禮大餅上的吉祥話，活動精彩。

    婚齡70年的振忠阿公與桂英阿嬤，由劉培東及吳敏華攜手一同進場，劉培東贈與老情人白金婚禮物，表彰他們不離不棄，守護彼此，維繫家庭的付出，吳敏華致贈走紅毯的阿嬤們精緻婚紗照相本，鼓勵她們在未來仍繼續展現自我風采，柏實理以教會隆重的祝福禮，為長輩們祈禱。

    劉培東說，嘉義縣老人人口多，老人照顧政策是縣府施政重點，活動讓人感受到堅貞愛情的美好，感謝基金會照顧細心長輩；吳敏華感謝崇仁醫專美保科師生為長輩化妝，攝影師蔡坤龍協助攝影，東石國小提供場地、花童及演出，並感謝嘉義縣社會局、易利隆公司、東石港口宮、勁威音響支持贊助活動，活動有老、中、青、幼四代參與，成就長輩的夢想，見證白金婚的珍貴。

    安德日間照顧中心今天在東石國小舉辦「守護終身的承諾」紀念白金婚儀式暨婚紗彩妝走秀。（記者林宜樟翻攝）

    安德日間照顧中心今天在東石國小舉辦「守護終身的承諾」紀念白金婚儀式暨婚紗彩妝走秀。（記者林宜樟翻攝）

    安德日間照顧中心今天在東石國小舉辦「守護終身的承諾」紀念白金婚儀式暨婚紗彩妝走秀。（記者林宜樟翻攝）（記者林宜樟攝）

    安德日間照顧中心今天在東石國小舉辦「守護終身的承諾」紀念白金婚儀式暨婚紗彩妝走秀。（記者林宜樟翻攝）（記者林宜樟攝）

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