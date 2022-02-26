警察查緝和老婆抓猴可逃脫！ 大林成都旅社修繕開工重現歷史

成都旅社現況。（記者林宜樟攝）

2022/02/26 17:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮成都旅社已有55年歷史，曾見證大林繁華過往，是當年「阿兵哥的身心靈放鬆場所」，有躲避警察查緝與大老婆「抓猴」的設施，范姓屋主與推動老建築再利用的大林鎮民代表江明赫，向文化部提報私有老建築補助再生計畫，獲得近500萬元補助，是嘉義縣輔導案件金額最高的修繕案，今天開工，預計2024年完工，將搭配旅遊導覽，讓更多人瞭解大林過去「風花雪月」的歷史。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義縣文化觀光局長許有仁、縣議員許有疆及嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等今天參與開工典禮；江明赫與范姓屋主帶著來賓參觀老旅社，解說旅社房間為讓小姐、恩客能躲避警察查緝及「大老婆抓猴」，設計有轉軸可打開的鐵窗，可逃脫至逃生走道及逃生梯，頗有巧思。

成都旅社為一大棟三間合併長型街屋，外觀為丁掛磚及馬賽克磚，有不少鐵件與窗花，牆面有木造、編竹夾泥等；大林早期繁華時，成都旅社因鄰近大林火車站，旅人、阿兵哥常來放鬆，鶯鶯燕燕，人群來往，相當熱鬧。

成都旅社轉手多次，13年前由范姓屋主買下，他從小在成都旅社對面成長，經營自強鎖店，從事刻印、打鎖工作，經江明赫、南華大學協助申請文化部補助，加上自籌款，預計投入約1000萬元修繕，修繕完成後將配合南華大學USR計畫及大林慢城發展協會，在一樓設有公益空間，二樓、三樓安排特色旅社參觀。

翁章梁說，大林鎮過去有兵營和糖廠，街面熱鬧，成都旅社呈現早期旅店文化和特殊行業，是大林文化的一部分；嘉義縣府2018年起執行老建築保存再生計畫，輔導14棟老建築獲得文化部建物整修補助，6案文化經營租金補助，總補助金額2288萬元。

大林鎮民代表江明赫（右）向縣長翁章梁（中）解說成都旅社的逃脫路線。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（左四）、立委陳明文（左五）等參與成都旅社修繕開工典禮。（記者林宜樟攝）

成都旅社模型。（記者林宜樟攝）

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜參觀成都旅社。（記者林宜樟攝）

成都旅社目前內部。（記者林宜樟攝）

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