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    嘉義竹崎驚傳命案 6旬婦下半身赤裸陳屍檳榔園

    嘉義縣竹崎發生6旬婦人下半身赤裸陳屍檳榔園命案，警方到場蒐證。（讀者提供）

    嘉義縣竹崎發生6旬婦人下半身赤裸陳屍檳榔園命案，警方到場蒐證。（讀者提供）

    2021/12/26 20:34

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎傳出重大命案，6旬林姓婦人下半身赤裸陳屍檳榔園，警方循線逮捕涉有重嫌的50歲林姓男子，初步了解，林男日前跟蹤林婦經過檳榔園時，疑強拉林婦進園內意圖性侵，因遭反抗失手打死林婦，林某雖坦承犯案，但拒絕夜間偵訊，警方待明日做完筆錄，再依殺人罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

    嘉義縣竹崎警分局今天中午接獲民眾報案，指中午11點50分到檳榔園巡視時，發現有位婦女下半身赤裸倒臥地上，身體明顯腫脹、發出狊味，趕緊報警。

    警方查訪時，有目擊者稱日前曾看到林某跟在死者後面，兇嫌可能林某，警方下午2點多循線逮捕打零工的林姓男子，並帶到檳榔園查犯案動機。

    據了解，死者與林男住不同村莊，皆無固定工作，兩人平時偶爾會在雜貨店喝酒時遇到，但並非男女朋友，交情也不深，22日晚上兩人在雜貨店分坐不同桌喝酒，林女回家途中遭林男尾隨，林男疑似色心大起欲性侵林女，但遭到林婦強力反抗，一時失控拿起棍棒猛敲林女頭部致死，詳細死因及是否遭性侵待檢察官相驗釐清。

    死者家屬曾在25日時向警方報案提到死者外出多日未回家，孰料竟已遭遇不測。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    嘉義縣竹崎發生6旬婦人下半身赤裸陳屍檳榔園命案，警方帶兇嫌到場蒐證。（讀者提供）

    嘉義縣竹崎發生6旬婦人下半身赤裸陳屍檳榔園命案，警方帶兇嫌到場蒐證。（讀者提供）

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