為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    慘！鰻苗捕獲量銳減 漁民叫苦連天

    嘉義縣許多捕捉鰻苗的定置網因抓不到而收網。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣許多捕捉鰻苗的定置網因抓不到而收網。（記者蔡宗勳攝）

    2021/12/26 17:58

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕11月1日開始為期四個月的鰻苗捕撈季即將進入下半場，但全國累計捕獲量僅300多公斤，跟上季同期1600多公斤相比大幅減少，由於鰻苗寥寥無幾，嘉義縣許多捕捉鰻苗的定置網已經選擇收網，漁民嘆稱「鰻金年終獎金沒有了」，鰻魚養殖戶則做好轉養的準備，相關漁民叫苦連天。

    台灣大學漁業推廣委員會節錄自<日本養殖新聞>，迄12月25日為止，台灣這季鰻苗捕獲量約340公斤，由於最令人期待的冬至大潮已過，估計這季鰻苗恐不樂觀。

    吳姓漁民表示，一組定置網不計人工成本約8000多元，目前還沒有人將定置網成本回收，是歷年來最慘，由於每次作業幾乎都不敷成本，多數漁民已對鰻魚季不抱希望，只剩約一成漁民出海放網、收網，以他們這組4個人為例，直到最近幾天才有斬獲，但最多一次也只有40尾，以每尾90元計算還不到4000元，在體感溫度接近零度的寒夜漏夜忙了7個多鐘頭，每人分不到1000元，有白忙一場的感覺。

    鰻魚養殖戶唐昕遠指出，鰻苗產地價每尾90元，經盤商、代養到漁民手中，每尾成本約150元，賺錢機率微乎其微，因而這季鰻苗產捕撈量低，想買也買不到，但就算搶到也賺不了錢，多數鰻魚養殖戶已做好轉養其它魚種的準備，而且養鰻業在疫情衝擊下，可能被迫大轉型。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宜蘭縣鰻苗捕獲量半世紀以來新低 價格漲不動
    2021/12/26 00:02

    宜蘭縣鰻苗捕獲量半世紀以來新低 價格漲不動
    北門蘆竹溝鰻苗捕撈權首次無人投標 漁民憂高價搶標恐倒賠
    2021/12/20 20:29

    北門蘆竹溝鰻苗捕撈權首次無人投標 漁民憂高價搶標恐倒賠

    年末聚餐！營養師教「這招」不發胖
    金害！漁網塞滿日本火山浮石 宜蘭漁民淚挑鰻苗「全死光」
    2021/12/16 19:20

    金害！漁網塞滿日本火山浮石 宜蘭漁民淚挑鰻苗「全死光」
    45年來最慘 鰻苗捕獲量僅25公斤
    2021/12/11 05:30

    45年來最慘 鰻苗捕獲量僅25公斤

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播