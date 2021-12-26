慘！鰻苗捕獲量銳減 漁民叫苦連天

嘉義縣許多捕捉鰻苗的定置網因抓不到而收網。（記者蔡宗勳攝）

2021/12/26 17:58

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕11月1日開始為期四個月的鰻苗捕撈季即將進入下半場，但全國累計捕獲量僅300多公斤，跟上季同期1600多公斤相比大幅減少，由於鰻苗寥寥無幾，嘉義縣許多捕捉鰻苗的定置網已經選擇收網，漁民嘆稱「鰻金年終獎金沒有了」，鰻魚養殖戶則做好轉養的準備，相關漁民叫苦連天。

台灣大學漁業推廣委員會節錄自<日本養殖新聞>，迄12月25日為止，台灣這季鰻苗捕獲量約340公斤，由於最令人期待的冬至大潮已過，估計這季鰻苗恐不樂觀。

吳姓漁民表示，一組定置網不計人工成本約8000多元，目前還沒有人將定置網成本回收，是歷年來最慘，由於每次作業幾乎都不敷成本，多數漁民已對鰻魚季不抱希望，只剩約一成漁民出海放網、收網，以他們這組4個人為例，直到最近幾天才有斬獲，但最多一次也只有40尾，以每尾90元計算還不到4000元，在體感溫度接近零度的寒夜漏夜忙了7個多鐘頭，每人分不到1000元，有白忙一場的感覺。

鰻魚養殖戶唐昕遠指出，鰻苗產地價每尾90元，經盤商、代養到漁民手中，每尾成本約150元，賺錢機率微乎其微，因而這季鰻苗產捕撈量低，想買也買不到，但就算搶到也賺不了錢，多數鰻魚養殖戶已做好轉養其它魚種的準備，而且養鰻業在疫情衝擊下，可能被迫大轉型。

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