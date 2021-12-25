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    風雨無阻！稻田成舞台 學生在金黃稻穗波浪間展演

    北園國小學生在黃金稻浪中演出。（記者林宜樟攝）

    北園國小學生在黃金稻浪中演出。（記者林宜樟攝）

    2021/12/25 17:14

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市北社尾一帶是市區少數的稻田區，位處稻田附近的北園國小、北園附幼及北園國中，今天下午在稻田間舉辦「聯合稻香藝田」音樂祭，設置在稻田間的舞台，由師生表演管樂、歌曲、舞蹈，雖然陰雨綿綿，但風雨無阻，有如在黃金稻穗上的展演，讓許多來賓鼓掌讚嘆，「沒想到在城市裡也能看見這麼美的景色和表演」。

    稻香音樂祭主軸為「遇見雷諾瓦．樂伴風雅頌」，以天為幕，以地為席，國小及附幼學生表演歌唱、陶笛、直笛、扯鈴、打擊樂、管樂，連越語、日語歌曲都登場，北園國中有MV舞蹈社、樂器社、木管社演出，在地的下埤社區、北湖社區、嘉義市農會也有參與，用樂音向孕育稻穀的大地表達感謝，現場還展示學生畫作等藝文成果。

    北園國小校長吳長頴說，這次音樂祭的稻田場地是由副會長張育勝提供，原本時間安排在12月11日，然而場地的水稻受氣候影響，收割時間延後，若照原訂時間舉辦，觀眾席的水稻還未熟就要收割，學校認為不能浪費食物，因而延期。

    吳長頴說，雖然開場時下起大雨，但這個機會教育，讓師生瞭解世事變化，面臨困難仍要接受克服及應變，很感謝家長會的支持，志工團的協助，讓音樂祭能舉辦。北園國中校長謝宜岑帶著師生參與，一同佈置場地，體會大自然變化帶來的感動。

    嘉義市長黃敏惠、市府教育處長林立生、市議員張秀華、陳家平、凌子楚、傅大偉及國際崇她社等來賓今天下午到場，席地坐在收割後的田間，冒雨欣賞孩子們的演出，黃敏惠說，看到師生、家長在風雨中努力讓活動持續進行，非常感謝各界支持孩子，台灣設計展正在嘉義市舉辦，歡迎民眾踴躍參與，感受嘉義市之美。

    林立生表示，市府鼓勵學校為學生創造舞台，北園國小、國中讓孩子在稻田裡表演，結合在地特色，感謝大自然、土地孕育萬物，很有意義。

    嘉義市北園國小學生在金黃稻穗上演出。（記者林宜樟攝）

    嘉義市北園國小學生在金黃稻穗上演出。（記者林宜樟攝）

    嘉義市長黃敏惠等來賓冒雨觀賞學生表演。（記者林宜樟攝）

    嘉義市長黃敏惠等來賓冒雨觀賞學生表演。（記者林宜樟攝）

    孩子們在細雨中表演。（記者林宜樟攝）

    孩子們在細雨中表演。（記者林宜樟攝）

    北園國中學生的演出，剛好太陽光從雲層中射出。（記者林宜樟攝）

    北園國中學生的演出，剛好太陽光從雲層中射出。（記者林宜樟攝）

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