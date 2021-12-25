新港奉天宮月老殿今安座 重現百年前月老信仰

新港奉天宮循線透過林溪和的後代，找到百年前曾供奉於奉天宮的月老神像。（新港奉天宮提供）

2021/12/25 16:04

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕新港奉天宮主祀媽祖，近年頻獲信眾詢問「是否供奉月下老人？」廟方經運用信眾善款修建月老殿，循線找到第一代管理人林溪和後代，找回百年前曾供奉在觀音殿的月老神像，仿造該神像重塑全新月老神像，今天舉行安座大典，藉由月老庇佑信眾找到好姻緣、廣結善緣。

今天安座大典，新港奉天宮董事長何達煌、新港鄉長林茂盛、福添福社會福利慈善事業基金會監察人陳盈坤夫妻等人一起為月老殿揭牌。

何達煌說，感謝福添福基金會創辦人陳盈助等各界好友出資贊助修建月老殿，讓奉天宮恢復百年前月老信仰，此後信眾參拜月老，不只可祈求好姻緣，也可祈求廣結善緣，使商家生意蒸蒸日上。

奉天宮世界媽祖文化研究暨文獻中心執行長林伯奇表示，近年時常有信眾詢問、希望廟裡供奉月老，正巧第一代管理人林溪和的後代與廟方洽詢，希望尋找林溪和的照片，了解得知，奉天宮在1904年斗六大地震、1906年梅山大地震時因嚴重毀損而重建，林溪和因負責重建事宜，匠師就雕刻一尊月老神像贈給林答謝，林因長期在奉天宮服務，當時將月老與註生娘娘、土地公等神像供奉於觀音殿內，卸任後就將神像請回家中，研判神像製作於約1909年以前。

林伯奇表示，透過林家後代，找到當年曾侍奉於奉天宮的月老神像，然而因林家後代希望繼續在家供奉，廟方於是經擲筊獲得神明同意，仿造該尊神像重塑新月老真君神像，並於奉天宮一樓修建月老殿。

新港奉天宮仿造百年前月老神像重塑新神像，今安座於月老殿，奉天宮還打造許多周邊文創小物。（記者王善嬿攝）

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