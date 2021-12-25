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    「2021高山茶都‧嘉義」博茶會開幕 黃子佼代言趣稱來「嘉」能助孕

    嘉義縣長翁章梁（左）攜手藝人黃子佼（右）為「高山茶都‧嘉義」代言。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（左）攜手藝人黃子佼（右）為「高山茶都‧嘉義」代言。（記者王善嬿攝）

    2021/12/25 14:33

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府舉辦的「2021高山茶都‧嘉義」博茶會，今天在「最美農會」之稱的中埔鄉農會金蘭分部開幕，嘉義縣長翁章梁攜手藝人黃子佼、最萌台灣黑熊人偶「Duma」為活動宣傳；黃子佼表示，去年為嘉義縣「太陽之都」日環食活動代言，曾帶老婆孟耿如來玩，如今老婆懷孕5個月，來嘉義縣「好像（對老婆懷孕）有幫助」；今年博茶會加入設計元素，結合四大茶藝協會、五大茶社區，建議遊客來嘉至少玩3天，跟著嘉義縣長翁章梁玩，一定繞「梁」三日不絕於耳。

    「2021高山茶都‧嘉義」博茶會開幕儀式，立委陳明文、台灣公共廣播電視集團董事長陳郁秀、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李碧雲等人出席與會。

    陳郁秀以最近熱播的台劇「茶金」為例說，台灣茶的歷史很久，在1870年台灣茶就已賣到紐約、巴黎，1945到1955年也就是「茶金」故事背景，當時除賣到歐洲，還賣到非洲、美洲、中南美洲等，全世界都知道台灣茶，其中阿里山茶也是中外知名；未來要推動台灣茶的品牌，尤其茶的經濟價值，是台灣重要命脈之一，除拍攝電視劇「茶金」以及到各地舉辦茶文化論壇推廣，要趁現在全世界對台灣友好的趨勢，推廣台灣茶的品質，還有將台灣人的茶文化品味揚名國際。

    「高山茶都‧嘉義」今起到明年1月2日舉辦，今年與6位藝術家合作打造6座主題場館，還由4個在地茶藝協會（嘉義縣梅山鄉茶藝推廣協會、嘉義縣新住民茶藝協會、嘉義縣茶文化協進會與臺灣京武工房）推出室內茶席體驗，民眾購買紀念品茗杯可領品茗券入席，而室外茶席以5大茶葉產區「太和、瑞里、隙頂、石棹、瑞峰」區分，免費自由入席，另規劃6場亞洲特色茶席展演、17場茶文化藝術展演。

    中埔鄉農會除在農產展售館規劃用茶餅製作薑餅屋的親子手作活動，並打造約85公尺長的「絲瓜絡隧道」，搭配歐風、日式咖啡及品茗席位，令人驚豔。

    總幹事李碧雲表示，「絲瓜絡隧道」除有牽牛花打造長廊，另使用絲瓜染色，以新造型主義大師蒙德里安的幾何圖形為概念，製作成隔板屏風，向大師致敬也別具特色。

    立委陳明文、嘉義縣長翁章梁、公廣集團董事長陳郁秀、黃子佼、中埔鄉農會總幹事李碧雲（右二至左）等人品茗，由小小泡茶師司茶。（記者王善嬿攝）

    立委陳明文、嘉義縣長翁章梁、公廣集團董事長陳郁秀、黃子佼、中埔鄉農會總幹事李碧雲（右二至左）等人品茗，由小小泡茶師司茶。（記者王善嬿攝）

    「高山茶都‧嘉義」今天起舉辦9天，「茶x歲月」主題場館可見日治時期的茶文物。（記者王善嬿攝）

    「高山茶都‧嘉義」今天起舉辦9天，「茶x歲月」主題場館可見日治時期的茶文物。（記者王善嬿攝）

    立委陳明文、嘉義縣長翁章梁、公廣董事長陳郁秀跟黃子佼等人，在「茶x藝術空間」寫下新年心願。（記者王善嬿攝）

    立委陳明文、嘉義縣長翁章梁、公廣董事長陳郁秀跟黃子佼等人，在「茶x藝術空間」寫下新年心願。（記者王善嬿攝）

    中埔鄉農會總幹事李碧雲在「絲瓜絡隧道」與小朋友合影。（記者王善嬿攝）

    中埔鄉農會總幹事李碧雲在「絲瓜絡隧道」與小朋友合影。（記者王善嬿攝）

    活動現場還有嘉義縣茶葉、農產展售。（記者王善嬿攝）

    活動現場還有嘉義縣茶葉、農產展售。（記者王善嬿攝）

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