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    首頁　>　嘉義縣

    農工大縣迎接2022年 嘉義縣府「希望之樹」平安夜點燈

    嘉義縣政府邀請藝術家王文志打造「希望之樹」，今晚平安夜點燈迎新年。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣政府邀請藝術家王文志打造「希望之樹」，今晚平安夜點燈迎新年。（記者王善嬿攝）

    2021/12/24 23:51

    〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣政府邀請藝術家王文志，以竹材、牡蠣殼，在縣府前草坪打造「希望之樹」裝置藝術，嘉義縣長翁章梁與縣府團隊今晚平安夜點燈許願，朝農工大縣目標邁進、迎接2022年。

    今晚點燈祈福儀式，由新港國小弦樂團演奏揭序，嘉義縣長翁章梁以光劍指向嘉義縣地圖燈飾，「希望之樹」周圍燈飾也同步點亮。

    「希望之樹」懸吊竹編燈、蚵殼燈及LED燈串，樹下放有竹製的景觀平台，藉由山上竹材及海邊牡蠣殼設計的藝術裝置，象徵土地與海洋的聚合，搭配變色燈光，節慶氣氛濃厚。

    縣政府前矮樹叢壓克力LED燈飾，以故宮的「古文物意象」圖案，加入工業、智慧農業、智慧醫療等元素，多元象徵圖像，與科學園區未來發展相結合。

    翁章梁說，農工大縣不只是現在進行式，而是可以實現、穩健踏實的未來，「農工大縣，正在實現」，縣府是核心發電機，要上下團結一心、全力打拚；此外，點亮希望之樹，也是祈求大家平安喜樂，安居樂業，而其山海匯流的設計理念，給予縣府正門、周邊和民主廣場區域全新風貌，民眾到此休閒散步，除了可看到夜間燈光璀璨的地景藝術，還可感受迎新年的祈福氛圍。

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