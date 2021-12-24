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    首頁　>　嘉義縣

    台大「希望入學」放榜 嘉女2弱勢生上榜

    嘉女校長蔡枳松（中）今天表揚劉玉華（右）、葉佩貞（左）克服困境，積極向學。（記者丁偉杰攝）

    嘉女校長蔡枳松（中）今天表揚劉玉華（右）、葉佩貞（左）克服困境，積極向學。（記者丁偉杰攝）

    2021/12/24 16:36

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台灣大學「希望入學」昨天放榜，嘉義女中劉玉華錄取台大醫學系，她是新台灣之子，媽媽從印尼遠嫁來台，父母晚婚，年邁父親長年臥床，她從小念書自動自發，拿獎學金減輕家裡負擔，即使環境艱難，抱持「撐住，奇蹟就會發生」信念，力爭上游，選讀醫學系，就是看到父親的病痛，希望做個有溫度的醫者，減輕患者痛楚。

    嘉女今年在台大希望入學表現亮眼，劉玉華錄取台大醫學系，葉佩貞錄取台大國際企業系，葉生長低收入家庭，靠著獎學金求學，更是運動健將，去年拿到嘉市中小學聯運跨欄比賽第五名。

    嘉女校長蔡枳松今天上午舉行記者會表揚兩人。蔡是雲林縣水林人，身兼雲林同鄉文教基金會董事，為減輕兩人上大學後家裡經濟壓力，他協助向基金會爭取獎學金。

    劉玉華說，家住嘉縣中埔鄉，成員4人，66歲父親健康欠佳，長期臥床，56歲媽媽來自印尼偏鄉，從小失學，就讀大同技術學院的哥哥身心障礙，家裡經濟靠母親打零工及政府津貼補助。

    劉玉華相當孝順，為照顧家人，幫父親按摩，堅持每天花2小時通勤上學。她利用時間讀書，洗澡時邊聽線上教學，善用時間學習，課後補習英文、數學，補習班優待減免學費。

    劉玉華說，高一寒假參加百合志工團到泰北偏鄉服務，體認雖然環境不友善，但當地人用熱情突破困境，過得很快樂；她愛讀課外書，受到書本啟發「生命有很多可能，撐住，奇蹟就會發生」，期許自己做個有溫度的醫者。

    葉佩貞自小父母離異，與父親、阿公、阿嬤、哥哥住在嘉縣竹崎鄉，借住親戚倉庫搭建的鐵皮屋。父親最近才到國道當清潔隊員，為家裡唯一經濟來源，日夜顛倒，健康亮紅燈。

    葉佩貞與阿嬤同睡1張床，因沒有書桌，靠著寺廟送來書桌，苦讀拚上台大，課後補習英文、數學學費還是分期付款繳費。

    葉佩貞還會打爵士鼓、擔任學校音研社社長，她說，選讀台大國際企業系想在行銷領域闖出一片天。

    嘉女教務主任連珮瑩說，兩位學生人緣好，功課名列前茅，社團活動也活躍，家庭環境不好，不自怨自艾，力爭上游，上榜台大，師生都為她們高興及祝福。

    嘉女劉玉華錄取台大醫學系，希望做個有溫度的醫者。（記者丁偉杰攝）

    嘉女劉玉華錄取台大醫學系，希望做個有溫度的醫者。（記者丁偉杰攝）

    嘉女教務主任連珮瑩（右）祝福劉玉華（中）、葉佩貞（左）上榜台大。（記者丁偉杰攝）

    嘉女教務主任連珮瑩（右）祝福劉玉華（中）、葉佩貞（左）上榜台大。（記者丁偉杰攝）

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