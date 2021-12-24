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    阿里山林鐵歡慶109歲 竹崎車站+蒸汽火車「崎」麗現身

    阿里山鐵路通車109年慶祝活動，國寶級蒸汽火車停靠在蒂芬妮色的竹崎車站前，浪漫滿分。（阿里山林鐵及文資處提供）

    阿里山鐵路通車109年慶祝活動，國寶級蒸汽火車停靠在蒂芬妮色的竹崎車站前，浪漫滿分。（阿里山林鐵及文資處提供）

    2021/12/24 16:19

    〔記者王善嬿／竹崎報導〕慶祝阿里山鐵路通車109週年，阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天在竹崎車站舉行慶祝活動，已有67年歷史的縣定古蹟竹崎車站，經以原材料、原工法整修，「蒂芬妮色」車站恢復亮麗光彩，加上國寶級蒸汽火車SL-25自車站緩緩行駛、繞行三角線，浪漫畫面吸引不少攝影玩家、鐵道迷拍照紀念。

    今天慶祝活動，阿里山林鐵及文資處長黃妙修、嘉義縣政府文化觀光局副局長李茂鐘、嘉義林管處前處長葉賢良等人與會同賀。

    黃妙修致詞時表示，竹崎車站於1954年興建，以阿里山檜木為木構架，牆面使用竹編夾泥牆的台灣傳統建築工法，加上位處於台灣唯一重要文化景觀範圍內，具有鐵道文化特殊價值。

    黃妙修說，竹崎車站因車體地基陷落、遭蟲蛀蝕嚴重，花4500萬元、3年時間整修，希望振興竹崎發展，尤其竹崎車站三角線及提供貨運列車專用的地磅站，都整理好，目前阿里山林鐵全線，僅有竹崎車站、二萬坪車站有三角線，地磅站僅有竹崎車站、水山線才有，另恢復百年前加煤台的經典林鐵運材畫面、精神，展現林鐵對台灣林業、經濟發展及地方發展的歷史精神。

    黃妙修也提到，阿里山鐵路通車109週年除竹崎車站「崎」麗現身，相關工程如明年神木站、祝山站都會完工，後年42號隧道會完工，目標112年、約1年半後達成全線通車目標，歡迎大家來體驗阿里山鐵路，觀光欣賞竹崎車站之美。

    國寶級蒸汽火車繞行竹崎車站三角線。（記者王善嬿攝）

    國寶級蒸汽火車繞行竹崎車站三角線。（記者王善嬿攝）

    竹崎車站經3年整修，恢復「蒂芬妮色」亮麗光彩。（記者王善嬿攝）

    竹崎車站經3年整修，恢復「蒂芬妮色」亮麗光彩。（記者王善嬿攝）

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