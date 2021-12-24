父子直播賣茶卻欠稅費161萬不繳 執行署查封茶葉600斤

行政執行署嘉義分署人員昨天到李姓父子營業處所強制查封茶葉600斤。（行政執行署嘉義分署提供）

2021/12/24 14:21

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣李姓父子在阿里山公路旁分別經營茶葉公司及企業社，並透過網路直播方式茶葉熱賣，卻積欠營業稅、營利事業所得稅等合計逾161萬餘元不繳，昨天行政執行署嘉義分署人員前往其營業處所強制查封茶葉600斤，李姓父子須在嘉義分署下次聯合拍賣前，繳清所有欠繳稅費罰鍰，否則將強制拍賣茶葉抵繳。

嘉義分署表示，李姓父子自2012年起至今年分別積欠營業稅、營利事業所得稅及勞健保費等，甚至連汽車牌照稅、高速公路ETC通行費及交通罰鍰也不繳，所欠各種稅費罰鍰歷年累計達465件，合計逾161萬餘元（其中ETC罰鍰欠繳部分即有280件約12萬元）。

經嘉縣財政稅務局、嘉義區監理所、高速公路局及勞健保局逐年陸續移送強制執行。李姓父子申請分期繳納後，僅陸續續繳了21萬餘元，還欠繳約140萬元。嘉義分署執行人員昨前往李姓父子營業處所，查封現場及庫房內茶葉600斤。

嘉義分署表示，李姓父子再度申請分期繳納，但因其之前分期繳納紀錄不佳，且營業情形甚佳，因此不再准許分期繳納，李姓父子須在下次聯合拍賣前繳清所有欠繳稅費罰鍰，否則將強制拍賣茶葉抵繳。

李姓父子在阿里山公路旁分別經營茶葉公司及企業社。（行政執行署嘉義分署提供）

李姓父子直欠稅費161萬元不繳，行政執行署嘉義分署查封茶葉600斤。（行政執行署嘉義分署）

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