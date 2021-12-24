為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    父子直播賣茶卻欠稅費161萬不繳 執行署查封茶葉600斤

    行政執行署嘉義分署人員昨天到李姓父子營業處所強制查封茶葉600斤。（行政執行署嘉義分署提供）

    行政執行署嘉義分署人員昨天到李姓父子營業處所強制查封茶葉600斤。（行政執行署嘉義分署提供）

    2021/12/24 14:21

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣李姓父子在阿里山公路旁分別經營茶葉公司及企業社，並透過網路直播方式茶葉熱賣，卻積欠營業稅、營利事業所得稅等合計逾161萬餘元不繳，昨天行政執行署嘉義分署人員前往其營業處所強制查封茶葉600斤，李姓父子須在嘉義分署下次聯合拍賣前，繳清所有欠繳稅費罰鍰，否則將強制拍賣茶葉抵繳。

    嘉義分署表示，李姓父子自2012年起至今年分別積欠營業稅、營利事業所得稅及勞健保費等，甚至連汽車牌照稅、高速公路ETC通行費及交通罰鍰也不繳，所欠各種稅費罰鍰歷年累計達465件，合計逾161萬餘元（其中ETC罰鍰欠繳部分即有280件約12萬元）。

    經嘉縣財政稅務局、嘉義區監理所、高速公路局及勞健保局逐年陸續移送強制執行。李姓父子申請分期繳納後，僅陸續續繳了21萬餘元，還欠繳約140萬元。嘉義分署執行人員昨前往李姓父子營業處所，查封現場及庫房內茶葉600斤。

    嘉義分署表示，李姓父子再度申請分期繳納，但因其之前分期繳納紀錄不佳，且營業情形甚佳，因此不再准許分期繳納，李姓父子須在下次聯合拍賣前繳清所有欠繳稅費罰鍰，否則將強制拍賣茶葉抵繳。

    李姓父子在阿里山公路旁分別經營茶葉公司及企業社。（行政執行署嘉義分署提供）

    李姓父子在阿里山公路旁分別經營茶葉公司及企業社。（行政執行署嘉義分署提供）

    李姓父子直欠稅費161萬元不繳，行政執行署嘉義分署查封茶葉600斤。（行政執行署嘉義分署）

    李姓父子直欠稅費161萬元不繳，行政執行署嘉義分署查封茶葉600斤。（行政執行署嘉義分署）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    債台高築！斯里蘭卡以「茶葉」向伊朗償還石油債務
    2021/12/23 13:23

    債台高築！斯里蘭卡以「茶葉」向伊朗償還石油債務
    健康網》「膨風茶」為何又稱東方美人茶？ 農委會揭密
    2021/12/19 06:31

    健康網》「膨風茶」為何又稱東方美人茶？ 農委會揭密

    天冷奪命危機！「保暖神器」超夯
    獨家》玩真的！南投鹿谷冬茶比賽驗DNA 揪出5件「境外茶」
    2021/12/18 09:17

    獨家》玩真的！南投鹿谷冬茶比賽驗DNA 揪出5件「境外茶」
    全聯、銀行都跟他租地！酒駕遭罰60萬拒繳 土地被查封火速繳清
    2021/12/16 08:15

    全聯、銀行都跟他租地！酒駕遭罰60萬拒繳 土地被查封火速繳清

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播