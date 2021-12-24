青銀共創在地裝置藝術 打造竹崎親水公園「築起之翼」

嘉義縣文化基金會與藝術家楊海茜、何佳豫，與社區青銀創作「築起之翼」作品，象徵竹崎社區、學校活化起飛。（記者王善嬿攝）

2021/12/24 13:28

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣文化基金會下鄉開課教學鉤織、染布兩大工藝，經在地藝術家楊海茜、何佳豫帶領緞繻社區長者和龍山國小學生一同創作，打造大型裝置藝術「築起之翼」，今天在竹崎親水公園揭幕亮相，6座如帆船形狀作品矗立公園入口處，搭配藍天白雲好天氣，更顯繽紛燦爛，吸引不少網友到此攝影、拍照，成為熱門打卡景點。

今天揭幕儀式在親水公園舉行，嘉義縣長翁章梁、縣文化基金會執行長陳尚雍及竹崎鄉公所主秘游瑞明等人出席，與楊海茜、何佳豫、社區長輩及學童一起放氣球，象徵團結合作一同築起希望，讓藝術深根、竹崎起飛。

縣長翁章梁表示，縣文化基金會此次跟緞繻社區長輩、龍山國小學童用蠟染、鉤織製作裝置藝術，顏色繽紛令人驚艷，取其「築起之翼」跟地方竹崎有諧音，且共同創作加深彼此感情、印象，學童也有機會參與創作，放置在親水公園格外具有意義。

陳尚雍表示，「築起之翼」是基金會首度與兩位藝術家合作，透過鉤織、染布各五堂課程教學，邀請長輩、國小學童一起創作，共有6件作品，最大一件長約6米、最短約4米，彎成約2、3.5米的高度，而鉤織、染布繽紛的顏色，就是希望藉此讓社區、學校活化；其中藝術家楊海茜就是竹崎在地的藝術家，許多作品都獲得國際大獎，此次將作品留在故鄉，令人感動。

楊海茜表示，鉤織作品重要的是線條、形狀和顏色，此次作品使用的就是衣服的布邊，花了一些時間蒐集不同顏色，而與長輩上課過程中其實也學習長輩的生活智慧、教學相長，而許多長輩兒時都有鉤織的記憶，也在上課時回憶童年時光，看見返老還童的社區活力。

何佳豫說，染布是自由自在的一種工藝，可以任意上色，雖然結果不一定是可以預期的，但卻是獨一無二的、最棒的作品，孩子們追求色彩變化沒有設限，學愈多就愈有自信，也希望此次共同創作活動，給予孩子美感的生活養分。

嘉義縣文化基金會視覺藝術計畫，下鄉到竹崎鄉與緞繻社區、龍山國小學童一起創作裝置藝術，今揭幕學童跳舞熱場。（記者王善嬿攝）

社區長輩鉤織繽紛的作品十分醒目。（記者王善嬿攝）

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