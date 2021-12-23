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    蔡英文親自出馬溝通 陳明文表態挺縣市合併升格修法

    民進黨英系立委陳明文表態挺縣市合併升格相關修法。（記者謝君臨翻攝）

    民進黨英系立委陳明文表態挺縣市合併升格相關修法。（記者謝君臨翻攝）

    2021/12/23 20:12

    〔記者謝君臨／台北報導〕在總統蔡英文親自出馬溝通後，民進黨立委對於「地方制度法」修法展現團結態度。未連署修法草案的英系立委陳明文今（23日）發文指出，蔡總統昨在中常會特別提到「縣市平權」議題，總統承諾會縮小直轄市與非直轄市間的差距，「感謝蔡總統看到我們嘉義縣的問題」，為落實蔡總統的「縣市平權」，「我會尊重且支持新竹縣市合併相關的修法。」

    現行地制法第4條第1項規定，「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。立法院民進黨團總召柯建銘於17日提出修正草案，並未調整人口數，僅改了一個字，將「且」改為「或」，由此也可避免外界質疑修法是為了「大新竹合併升格」量身打造。

    總統府19日邀集黨政高層討論「大新竹合併升格」議題，會中達成高度共識，將針對「新竹先行」，再就全國行政區劃、財政劃分進行盤整。不過，民進黨內對於修法及縣市合併升格議題仍有異音。其中，有12位黨籍立委未參與連署草案，包括英系4人、正國會6人，湧言會的王定宇與不屬任何派系的林淑芬。而在蔡總統親自出馬與派系立委溝通後，黨內現已展現團結態度。

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