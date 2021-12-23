已故嘉義縣議員蔡鼎三有子傳承 蔡建漢宣布參選

嘉義縣蔡鼎三服務協會理事長蔡建漢宣布參選議員。（記者林宜樟攝）

2021/12/23 14:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨籍嘉義縣前議員蔡鼎三，2018年底當選連任縣議員，但隔年1月因病過世。其子蔡建漢以父親之名，成立嘉義縣蔡鼎三服務協會，今天結合國際獅子會300-D1區舉辦寒冬送暖活動。蔡建漢表示，將投入2022年第20屆嘉義縣議員選舉，傳承父親精神，繼續為民服務。

蔡鼎三是網路名人「蔡阿嘎」的堂叔，平常問政就像蔡阿嘎一樣會搞笑，幽默風趣，常在議會裡說「嘉義有阿里山，海口有蔡鼎三，永遠做您靠山」；他是嘉義縣第17、18屆議員，2018年底第19屆議員選舉，以5555票當選連任，但因肺水腫住院，2019年初過世。

蔡鼎三過世後，兒子蔡建漢成立協會，繼續服務在地鄉親。今天協會在東石鄉連天宮舉辦寒冬送暖活動，發放物資給115戶低收入戶，並與國際獅子會300-D1區合作，由維護視力教育及行動委員會協助進行義診，邀請大學眼科醫師免費為鄉親檢查視力。國際獅子會300-D1區維護視力教育及行動委員會主席侯俊良等獅友參與公益，嘉義區漁會顧問林俊雄、東石鄉代表會主席黃東岳、立委蔡易餘服務處特助蔡鴻賓等地方人士到場致意。

蔡建漢說，父親多年來服務在地鄉親，他傳承父親精神，成立協會服務鄉親，決定投入議員選舉，是希望能繼續深耕地方，造福鄉里，為弱勢發聲。

蔡建漢宣布參選的嘉義縣第4選區（朴子、東石、六腳），第19屆應選7席，11人參選，當時當選的縣議員蔡奇璋3668票、姜梅紅3600票，與落選頭呂文正3574票，相差不多，且因選區人口下降，第20屆恐減少1席，選情競爭預估會非常激烈。

蔡建漢（左）與侯俊良（中）、李東源（右）等發放物資給弱勢民眾。（記者林宜樟攝）

大學眼科人員協助義診。（記者林宜樟攝）

蔡建漢宣布參選嘉義縣議員。（記者林宜樟攝）

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