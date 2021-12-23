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    耶誕來太保市彩虹商圈 8公尺巨型耶誕樹「飄雪燈光秀」

    嘉縣太保市彩虹商圈房仲業者，耶誕夜24日起連續兩天舉辦活動，邀大家來過節。（記者丁偉杰攝）

    嘉縣太保市彩虹商圈房仲業者，耶誕夜24日起連續兩天舉辦活動，邀大家來過節。（記者丁偉杰攝）

    2021/12/23 12:23

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕耶誕節將至，嘉義縣太保市彩虹商圈房仲業者，在廣場設立高達8公尺巨型耶誕樹，泡泡機營造飄雪美景，24日晚間6點點燈儀式還有煙火秀、打卡送好禮活動，結合商圈店家營造繽紛耶誕氣氛，在疫情之下，期盼帶給民眾更多幸福感受與希望。

    鄰近嘉義縣縣治特區與高鐵周邊已開發設置「馬稠後產業園區」，「嘉義科學學區」確定落腳太保市台糖農場，連鎖房仲業住商不動產故宮南院店看好當地發展潛力，插旗太保市彩虹商圈，趁耶誕佳節，結合利達婦嬰用品店等商家，打造璀璨耶誕城，熱絡商圈。

    住商不動產故宮南院店店東吳宗翰、黃麗明夫妻說，引進這棵造價近50萬元巨型耶誕樹，以近萬盞燦爛燈光，每晚點燈，照亮彩虹商圈夜晚，搭配泡泡機「飄雪燈光秀」，讓民眾彷彿置身雪國般，感受超夢幻耶誕氣氛。

    耶誕節24日下午2點現場提供手作下午茶、5點火雞大餐、5點40分邀氣球達人陪大家過節，6點點燈儀式煙火秀登場，25日上午10點半，耶誕老公公贈送小朋友禮物，兩天活動不能錯過打卡送好禮。

    歲末迎新，彩虹商圈周邊故宮南院25日上午10點與下午2點各有一場「犧尊手作遊戲坊」，邀台南應用科大老師丁知強教大家組裝一隻擺頭犧尊，現場可報名，歡迎民眾參與。

    25、26及31日下午3點在南院博物館2樓大廳「故宮下午茶，耶誕音樂饗宴」，邀請加一吉他樂團、雙子打擊樂團及隨心所欲樂團為觀眾表演聖誕經典曲目。

    嘉縣太保市彩虹商圈廣場巨型耶誕樹，搭配「飄雪燈光秀」，讓民眾感受超夢幻耶誕氣氛。（記者丁偉杰攝）

    嘉縣太保市彩虹商圈廣場巨型耶誕樹，搭配「飄雪燈光秀」，讓民眾感受超夢幻耶誕氣氛。（記者丁偉杰攝）

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