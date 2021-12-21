嘉義縣茶山社區、板頭社區 獲金牌農村金、銀牌

嘉義縣阿里山鄉茶山社區獲得金牌農村金牌獎。（嘉義縣府提供）

2021/12/21 20:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕行政院農委會主辦「第二屆金牌農村競賽」，全台共784個農村社區響應報名，今天於花漾Hana展演空間由總統蔡英文及農委會主委陳吉仲頒獎，代表嘉義縣參賽的阿里山鄉茶山社區及新港鄉板頭社區，分別奪得金牌及銀牌，縣長翁章梁與社區代表出席領獎；金、銀奬得獎單位分別可獲得50萬及30萬獎金，本屆奪金社區，農委會更加碼給予100萬元行銷補助，獲得與歐洲農村交流學習機會。

翁章梁說，得獎是社區榮譽，社區居民都以能得獎為榮，感謝茶山和板頭社區能將全國金牌農村社區大獎留在嘉義縣。

獲得金牌的茶山社區又名「珈雅瑪部落」，是嘉義縣阿里山山脈最南的村落，部落內有鄒族、布農族及漢人3族一起生活，在八八風災後，靠著族人互助，由政府資源進入，逐漸改善基礎設施，以「人人有一技戶戶有小業」為目標，申請許多計畫，改善社區風貌、培育社區人才。

鄒族因室內葬的習俗，每戶會在庭院蓋涼亭，可分享獵物、農作、話家常等，是凝聚社區情感重要的媒介。全盛時期，茶山村涼亭超過百座，結合3族文化，發展獨具特色的「涼亭文化節」活動，每年吸引超過數千名遊客來訪，吸引青年返鄉，兼顧生態保育、營造友善空間，與大自然和平共處，並成立阿里山鄉雜糧產銷班，推動傳統作物如薑、香糯米、糯小米、白薏仁、紅糙米等，改善全體族人經濟狀況，具走向國際觀光潛力。

獲銀牌的板頭社區位於嘉義縣新港鄉西北側，是80年代寺廟剪黏、交趾陶的發源地，社區參與培根計畫，從初階到進階以傳統工藝交趾陶打造一家一故事來呈現板頭特色，展現產業活力，運用百年工藝交趾陶創作特色作品，美化社區環境。

板頭社區至今仍約有60位藝師從事工藝創作，2016年成立「南笨港休閒農業區」推廣食農教育農村旅遊，號召青年返鄉築夢，結合地景、工藝、有機種植蔬菜；2018年成立「南笨港雜糧生產合作社」，讓社區產業朝向六級化的發展，合作社初期以推廣五穀雜糧為主，鼓勵農民契作，目前主推在地芝麻，與在地農民契作芝麻面積8公頃，胡麻油獲選2020水保局農村好物，入選嘉義優鮮伴手禮品牌。

嘉義縣新港鄉板頭社區獲得金牌農村銀牌獎。（嘉義縣府提供）

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