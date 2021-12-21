嘉義嚴選黃金烏魚子冠軍出爐 鴻業、鑫溶連霸

鑫溶實業股份有限公司獲得嘉義嚴選黃金烏魚子7兩以上組冠軍。（記者林宜樟攝）

2021/12/21 17:33

〔記者林宜樟／嘉義報導〕目前正是烏魚子製作季節，由嘉義縣府與嘉義縣養殖漁業生產區發展協會舉辦的「嘉義嚴選黃金烏魚子」選拔，今天下午評鑑結果出爐，嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社獲得5-7兩組冠軍、鑫溶實業股份有限公司獲得7兩以上組冠軍，兩家業者都達成「連霸」成就。

縣府表示，參賽烏魚子必須用本國養殖烏魚的魚卵加工，依重量分為「5至7兩」、「7兩重以上」二個等級進行評鑑，參賽對象可以是養殖業者或烏魚子加工業者。評審團表示，今年參賽的烏魚子品質均十分優異，競爭相當激烈，成績差異不大，可以說每一片烏魚子都是頂極精品，好的烏魚子必須外表美觀，大小厚薄一致，卵粒勻齊且有透明感，乾溼度適中且軟硬合宜，風味鮮美和口感香Q且鹹淡適中，而且烏魚子顏色呈現深橘紅色。

今年評鑑活動由創意料理主廚吳文智教授、南仁湖育樂股份有限公司黃秋玉協理、黑皮海鮮餐廳游志豪主廚、樺榮海鮮餐廳許華傑主廚、大眾餐廳鄭進丁主持擔任評審，評比項目有外觀、風味、質地及口感。

鴻業已多次獲得嚴選黃金烏魚子競賽冠軍，負責人蕭博忠說，明年仍然會參加，要保持技術與品質，更要精益求精；他說，製作優質烏魚子的訣竅就是要花時間，濕烏魚卵需先冷凍10天，再取出製作，壓製21天，去除水分，耗時超過1個月，口感綿密紮實。鑫溶實業行銷專員王嘉微說，今年養殖烏魚量少，經過萬中選一，由老師傅手中挑選出精選烏魚子，並記取經驗，評估天氣等因素，製作出最棒的烏魚子。

得獎名單5-7兩組第一名保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社、第二名鑫溶實業股份有限公司、第三名富裕水產國際有限公司、優勝蔡育修、唐昕遠、FUN心鮮蝦、塭稻水產、郭紘瑜。7兩以上組第一名鑫溶實業股份有限公司、第二名富裕水產國際有限公司、第三名保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社、優勝蔡育修、唐昕遠、塭稻水產。

縣府訂在12月25日下午2點於振興市集（中央廣播電臺民雄分臺日式待所）舉行頒獎典禮，上午9點到下午4點進行黃金烏魚子市集行銷，可讓民眾搶先選購今年剛出爐的優勝烏魚子，現場準備烏魚料理品嚐、黃金烏魚紅包、年年有漁拓印體驗、樂團表演、氣球表演等活動。

保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社獲得嘉義嚴選黃金烏魚子5-7兩組冠軍，圖為負責人蕭博忠。（資料照，記者林宜樟攝）

評審用燈光檢查烏魚子的透光度。（記者林宜樟攝）

嘉義縣嚴選黃金烏魚子選拔。（記者林宜樟攝）

嘉義縣嚴選黃金烏魚子由評審進行評選。（記者林宜樟攝）

嘉義縣嚴選黃金烏魚子由評審進行評選。（記者林宜樟攝）

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