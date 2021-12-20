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    嘉義縣第一輛！朴子公所挖土機裝濾煙器 獲優等標章

    操作人員檢測挖土機加裝濾煙器的效果。（記者林宜樟攝）

    操作人員檢測挖土機加裝濾煙器的效果。（記者林宜樟攝）

    2021/12/20 18:16

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣環保局推動柴油引擎施工機具業者取得自主管理標章，與朴子市公所合作，將1輛11年的公務用挖土機加裝客製化濾煙器，黑煙去除率達9成以上，減低排煙污染量，是嘉義縣第1輛獲得「優級」自主管理標章的施工機具，未來會再輔導業者參與自主管理，加裝濾煙器，改善空氣品質。

    嘉義縣環保局今天到朴子市衛生掩埋場進行示範，先檢測這輛挖土機未加裝濾煙器時的黑煙不透光率數值為2.2m-1，再檢測加裝濾煙器後的數值為0.02m-1，結果未加裝濾煙器的數值是已加裝濾煙器的百餘倍，顯示加裝濾煙器能有效降低空氣污染，並由嘉義縣環保局長張根穆頒發標章給朴子市長吳品叡。

    張根穆說，重型施工機具使用柴油，操作時會產生黑煙，因機具高度不高，民眾易受影響，因此推廣加裝濾煙器，有效攔阻黑煙碳粒，降低空氣污染，從目測也會發現原本的黑煙變成無色煙霧。

    嘉義縣環保局統計，目前轄內各營建工地掌握82輛施工機具，完成檢驗的施工機具有43輛，有7輛黑煙不透光率超過1m-1；縣環保局空氣噪音防制科長林春如表示，1台濾煙器約30萬元，目前正輔導業者落實定期維修保養，必要時輔導加裝濾煙器等污染防制設備，或汰舊換新，參與自主管理取得優級標章，改善施工機具使用時產生的空氣污染。

    嘉義縣朴子市公所的挖土機，獲頒自主管理優級標章。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣朴子市公所的挖土機，獲頒自主管理優級標章。（記者林宜樟攝）

    加裝濾煙器的挖土機，不透光率合格。（記者林宜樟攝）

    加裝濾煙器的挖土機，不透光率合格。（記者林宜樟攝）

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