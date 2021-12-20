2021「高山茶都‧嘉義」博茶會25日登場 「茶x音樂」展館先開箱

2021「高山茶都•嘉義」博茶會12月25日登場。（記者王善嬿攝）

2021/12/20 12:25

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2021「高山茶都‧嘉義」博茶會，25日到明年元月2日在中埔鄉農會金蘭分部舉行，今年以「茶‧設計」為年度主題，結合茶、咖啡歷史文化及音樂、藝術打造主題設計場館，其中「茶x音樂」展館今由嘉義縣長翁章梁率先體驗開箱，透過沉浸音樂、木雕創作的茶文化空間，隨音樂波動享受阿里山茶湯，滿足視、味、嗅、聽覺感官，空靈感十足。

今天記者會由嘉義縣長翁章梁、中埔鄉農會總幹事李碧雲等人，將代表一心二葉的茶葉手板投入巨壺，象徵茶湯沸騰，而超萌代言人「Duma」也首度亮相，為博茶會注入年輕活力。

翁章梁表示，此次活動規劃兩大主題，包括介紹茶葉、咖啡在嘉義的發展、歷史，以及如何辨別好的茶、咖啡，另一部分與音樂、藝術結合，邀請如韓國藝術家宋周妍的創意茶屋設計等，歡迎大家到嘉義感受嘉義最好的茶、咖啡。

今「茶x音樂」主題展館率先開箱，聲音美學創辦人陳宏遠Jack導覽時表示，聲音對人類是感官中重要的感覺，在一個空間內，有音樂跟沒有音樂是天差地別，而音樂的波動與茶湯波動結合，甚至有科學家曾研究，聲音質感可影響人的感官甚至現場味覺、嗅覺，當聽到不同音樂配合不同茶湯，能讓人感受一種新的「連覺」，也期待在充滿音樂空間中，會有另類的阿里山高山茶體驗。

縣府農業處長許彰敏表示，茶產業是嘉義縣重要產業，茶種植面積約2000公頃，主要分布中埔、番路、阿里山等鄉，從一開始烏龍茶、金萱茶甚至到近年的紅茶，還有茶農參加法國世界茶葉大賽獲獎，顯現出阿里山茶品質的優良，希望透過博茶會將茶葉、咖啡文化持續推廣。

縣府文化觀光局長許有仁表示，「2021高山茶都‧嘉義」今年與在地藝術家、4大茶藝協會及5大茶社區，打造11個主題設計場域、23場茶文化展演，以及超過140席與在地人文特色交融的茶席體驗，其中主題設計展館包括「茶x歲月」、「茶x音樂」以及「茶x藝術空間」，均免費參觀，活動可洽「2021高山茶都‧嘉義」臉書粉絲專頁。

嘉義縣長翁章梁（中）今與多名農會總幹事、縣議員為博茶會活動宣傳。（記者王善嬿攝）

「茶x音樂」主題展館結合音樂、木雕，讓與會者感受不同的品茗體驗。（記者王善嬿攝）

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