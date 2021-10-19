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    嘉縣安東國小學生搶入學 縣議員建議增班

    嘉義縣議員戴光宗質詢，建議太保市安東國小應增班。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣議員戴光宗質詢，建議太保市安東國小應增班。（記者林宜樟攝）

    2021/10/19 10:13

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市安東國小近年來學校經營有成，加上鄰近人口增加，學生搶著入學，還需總量管制，是少數能在少子化趨勢下仍增加學生數的學校；縣議員戴光宗今天在縣議會定期會質詢，建議縣府協助學校增班，讓新生能入學，家長安心，縣府教育處代理處長李美華說明，該校因校地有限，無空間增建教室，會協調鄰近學校讓孩子就讀，縣長翁章梁說，未來將透過市地重劃，評估能否取得校地進行擴建。

    安東國小過去曾受到少子化衝擊，學生數減少，近年來歷任校長發展校務，老師認真教學，如成立國樂團、絲竹團有成，在各項賽事取得佳績，入學人數增多，今年畢業生30餘人，入學新生有54人，還需總量管制，目前學生290人，預計明年就會破300人。

    戴光宗說，學校吳宗成校長治理學校成效好，且學區內人口數有增加，請縣府考慮讓該校能夠增班，或是附設幼兒園等。

    李美華說，安東國小校地土地不到2公頃，能蓋的空間都已蓋完，沒有空間增建，目前採協調附近學校讓孩子就讀，而嘉義科學園區將設置從幼兒園到高中的實驗中學，未來可讓鄰近學區就讀，幼兒園部分，目前因空間問題，也無法設立。

    翁章梁說，安東國小辦學績效好，有其特殊性，將評估未來進行市地重劃時，能否取得校地擴建。

    太保市安東國小發展國樂、絲竹樂有成。（記者林宜樟攝）

    太保市安東國小發展國樂、絲竹樂有成。（記者林宜樟攝）

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