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    嘉縣民生社區母犬全身壁蝨 死亡後民眾發現壁蝨擴散

    嘉義縣水上鄉民生社區一隻母狗，全身長滿壁蝨後死亡。（民眾提供）

    嘉義縣水上鄉民生社區一隻母狗，全身長滿壁蝨後死亡。（民眾提供）

    2021/10/18 14:11

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉民生社區和平街上一戶民宅，飼主飼養母狗和小狗，但飼養環境不佳，母狗全身上下都是壁蝨，10月初母狗死亡，鄰近民眾發現母狗身上的壁蝨開始擴散，連道路上都有壁蝨，向縣議員林緗亭陳情；縣府獲報後，嘉義縣家畜疾病防治所請環保局協助擇期至街上進行消毒，家畜所並將派員以壁蝨專用藥處理，避免壁蝨擴散造成危害。

    林緗亭說，日前接獲民眾陳情，指該民宅的飼主飼養犬隻，但環境不佳母狗身上都是壁蝨，母狗死亡後，飼主並未立即處理遺體，導致犬隻身上的壁蝨向外擴散，最近在道路上還會發現壁蝨，令人憂心環境問題。

    林緗亭說，去年澎湖縣湖西鄉曾發生犬隻死亡後，鄰近壁蝨大爆發的狀況，更爬進房內吸食人畜血，造成環境衛生問題，經查，壁蝨還會傳染人畜共通的傳染病萊姆病，會造成人體影響，嚴重會導致心臟、神經系統及關節病變。

    嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，近期獲報母狗和幼犬飼養環境不佳，沒有提供適當飼養環境、乾淨飲水，犬隻身體狀況衰弱，家畜所立即要求飼主改善及儘速帶犬隻就醫，10月初獲報犬隻死亡；目前已函請飼主限期說明，初步瞭解，飼主未依法為犬隻絕育、植入晶片及施打狂犬病疫苗，也未改善環境致使動物受傷害，預計將依動物保護法開罰。

    嘉義縣水上鄉民生社區一隻母狗，全身長滿壁蝨後死亡。（民眾提供）

    嘉義縣水上鄉民生社區一隻母狗，全身長滿壁蝨後死亡。（民眾提供）

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