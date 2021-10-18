嘉義縣防疫獲肯定 綠營議員送花 藍營議員鼓掌

嘉義縣議員林緗亭（中）、劉雅文（右）在議會上贈花給嘉義縣衛生局長趙紋華（左），感謝所有醫護人員。（記者林宜樟攝）

2021/10/18 11:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情自去年1月在世界各地出現，而今年5月時台灣本土疫情爆發，醫護人員辛苦防疫，今天嘉義縣議會召開定期會，民進黨議員林緗亭、劉雅文在議會上送花給進行工作報告的嘉義縣衛生局長趙紋華，而國民黨議員林于玲則在嘉義縣環保局長張根穆報告後率先鼓掌，藍綠議員一同向所有參與防疫工作的人員致敬鼓勵加油。

趙紋華在工作報告時說明，疫情至今，嘉義縣本土確診案例32人，4892人居家檢疫、530人居家隔離、疫情裁罰163件共罰305萬8000元，針對各鄉鎮市確診個案開設擴大篩檢站23場，共篩檢3563人，發現4位陽性個案，目前嘉義縣疫苗人口涵蓋率63.15%，高於全國平均值。

林緗亭、劉雅文代表民進黨嘉義縣黨團送花給趙紋華，表達對縣內醫護人員的感謝；林緗亭說，疫情從嚴峻到趨緩，要謝謝很多人的幫忙，衛生局更是重中之重的單位，每一次有確診案例發生，都會造成很大的恐慌，但面對很多問題，衛生局總是善盡職責在第一線指揮協調，完成每一次的危機處理。民進黨黨團為衛生局加油打氣，謝謝醫護人員為民拚群體免疫的辛勞，也希望未來能夠更具韌性面對疫情防控，共同守護嘉義縣民的健康。

張根穆在工作報告時，提及許多基層清潔人員因應防疫消毒的辛苦；林于玲說，衛生局人員的辛苦，很多人都有看到，但嘉義縣清潔隊員的辛勞可能沒受到重視，但他們也都很辛苦，因此藉此機會為他們鼓勵加油，也給衛生局、社會局及所有參與防疫的人員感謝；林于玲說，自己常到各接種站關心，常看工作人員從早到晚為民眾打疫苗，非常辛苦。

嘉義縣議員林于玲鼓掌感謝嘉義縣各防疫人員。（記者林宜樟翻攝）

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