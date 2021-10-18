嘉義縣基層醫護防疫加班費 將分行政、醫療加班發放

嘉義縣議員詹琬蓁關注基層醫護加班費發放，縣衛生局長趙紋華說明。（記者林宜樟翻攝）

2021/10/18 10:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕基層醫護人員自4月開始進行疫苗接種作業，本土疫情爆發後，更常在假日、夜間為民眾施打疫苗，嘉義縣議員詹琬蓁日前在縣議會定期會要求縣府需儘速發放加班費給縣內衛生所基層醫護，縣衛生局長趙紋華今天進行定期會工作報告，指防疫加班分為行政業務加班及醫療行為加班，行政加班費已陸續送核銷，醫療行為加班費將由各衛生所發放。

詹琬蓁日前質詢，指接獲衛生所基層醫護反映，尚未領到因應疫情的加班費，要求縣府應儘速發放，當時趙紋華說明，加班費因涉及法規，正函示確認中，確定後即發放。

趙紋華今天說明，衛生所人員參與防疫加班費部分，分為行政業務加班，非屬施打疫苗，而是如後台開設等行政業務，此部分防疫動員經費支應，9月中央核下，陸續核銷中；醫療行為加班部分，如接種疫苗工作，則依據衛福部公告地方機關慢性病防治所與衛生所及健康服務中心人員獎勵金發給要點規定，由衛生所醫療基金編足相關經費支應，已與各衛生所達成共識；而獎勵金每半年發放一次，上半年度的已發放，將由衛生所再發放。

詹琬蓁要求縣府儘速發放加班費給辛苦的基層人員，並認為協助疫苗接種工作的相關單位人員，也應給予獎勵敘獎。

嘉義縣議員詹琬蓁（右）向嘉義縣衛生局長趙紋華（左）質詢有關基層醫護加班費議題。（記者林宜樟攝）

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