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    嘉義縣農會加碼振興 滿千送千月月抽還送住宿券

    嘉義縣長翁章梁（右3）及嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右4）等宣布嘉義縣農會的各項消費好康。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁（右3）及嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右4）等宣布嘉義縣農會的各項消費好康。（嘉義縣政府提供）

    2021/10/17 22:59

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕為振興受疫情影響的景氣，行政院推出振興券及各類加碼，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜今天表示，民眾只要持農遊券、五倍劵或現金於農會展售中心或快閃展售活動消費，滿額即可抽獎，買越多抽越多，活動即日起到明年4月30日止，請消費者把握機會。

    黃貞瑜指出，抽獎分3類，第一是立馬抽，消費滿千可抽號碼箱，抽出對應號碼即可獲得對應獎項，包括阿里山高山茶、嘉義縣特等蜂蜜等數十種商品；第二是月月抽，消費滿500元即贈抽獎券1張，滿千送2張，依此類推，每月公布萬元大獎；第三是滿千送洄嘉居行旅千元住宿券1張附早餐，讓民眾有買有吃有拿。

    黃貞瑜說，縣農會將在全台北、中、南籌劃多場快閃，更有加碼大贈送，請民眾留下手上的農遊劵及五倍劵，目前規劃11月27、28日在台北市花博農民市集，12月4、5日在台北希望廣場；其餘快閃日期、地點會提前在嘉義縣農會臉書粉絲專頁公告。

    嘉義縣長翁章梁今天下午與黃貞瑜一同在台北市花博農民市集舉辦快閃展售，現場宣布農遊券好消息並加碼大贈送，在場消費滿千的民眾上台抽號碼，與縣長比數字大小，輸了送柿餅，贏了直接送洄嘉居行旅千元住宿券，場面熱鬧。

    翁章梁表示，除農遊券加碼，嘉義縣也祭出來嘉義縣消費抽價值500萬元輕豪宅大獎，補償疫情期間損失的經濟，給民眾優惠好康。

    嘉義縣農會總幹事黃貞瑜在台北市花博市集宣布各項消費好康。（黃貞瑜提供）

    嘉義縣農會總幹事黃貞瑜在台北市花博市集宣布各項消費好康。（黃貞瑜提供）

    台北市花博市集的消費者在現場抽住宿券。（嘉義縣政府提供）

    台北市花博市集的消費者在現場抽住宿券。（嘉義縣政府提供）

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