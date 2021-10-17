師生戀當事人壓力大 心理師籲社會給予心理支持關注情緒

嘉義縣東石漁人碼頭傳出2人無生命跡象送醫救治。（民眾提供）

2021/10/17 20:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市某中學連姓兼任老師與女學生，疑因感情事件，在嘉義縣東石漁人碼頭輕生；臨床心理師林姿吟表示，校園中的師生戀被認為是不被接受的行為，若遇上時雙方不知如何面對，也難以對外求助，社會應提供給予適當的資源與協助，以免發生憾事。

林姿吟說，目前教師法和性別平等教育法規範強調師生感情界線，老師若與學生有感情火花，反而不敢對外求助，擔憂被調查，也有失去工作的壓力；學生為保護老師，也會面臨左右為難的情境。

她說，目前教育部國教署在處理類似案件時，有調查員及輔導員，輔導員會留意被調查對象的情緒，然而補習班教師或兼任老師，資源有限，容易被忽略及關照；社會對老師的行為表現要求高，也需有更多資源協助，不然即使受過專業訓練的老師，在面對個人生命重要議題時，依舊會走不出困境。

嘉義市府教育處長林立生表示，除責成學校或補教業者加強宣導生命教育並應主動關懷所屬教職員生外，適時提供相關生命諮詢服務專線或協助心理諮商管道等訊息，並加強尊重生命宣導作為。

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安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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