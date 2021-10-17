為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    民雄警開台媽前宣導交安、反詐騙 出動大小重機

    民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

    民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

    2021/10/17 19:35

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕10月是交通安全月，為宣導路口安全新觀念「路口慢看停，行人停看聽」，民雄警分局與轄區新港奉天宮合作，17日下午在香客聚集的奉天宮前廣場進行交通安全及反詐騙宣導，由分局長陳盈菖與奉天宮董事長何達煌共同主持，在開台媽祖加持下，別出心裁的宣導獲熱烈迴響。

    活動由分局長陳盈菖帶隊，結合民雄分局義警、民防及巡守隊隊員等協勤民力，並以「警用大型重機車」及「小小哈雷重機」做強力交通安全宣傳，向附近店家及進香遊客，逐一分發宣導單，呼籲車輛駕駛行經路口應「慢看停」，禮讓行人優先通行，同時提醒行人通過路口應「停看聽」。

    活動也配合強力放送注意詐騙手法，並且搭上振興劵熱潮，若有以話術「聲稱『五倍劵綁定申請操作有誤』，要求民眾操作ATM以解除五倍劵設定錯誤」。提醒民眾，這就是詐騙！可疑請撥打「反詐騙165」專線諮詢。

    民眾看見小朋友穿著警察制服騎小哈雷重機，直呼「足古錐」、「卡哇伊」，競相拍照，場面熱烈。

    陳盈菖最後呼籲所有用路人建立「路口停讓」正確觀念及「以人為本」的交通文化，同時提醒民眾千萬別相信任何詐騙手法，民眾如有疑問可撥打「反詐騙165」專線諮詢。

    民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

    民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

    民雄警分局在新港奉天宮前廣場舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

    民雄警分局在新港奉天宮前廣場舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

    民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及宣導，小朋友穿著警察制服騎小哈雷相當拉風。（民雄警分局提供）

    民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及宣導，小朋友穿著警察制服騎小哈雷相當拉風。（民雄警分局提供）

    民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

    民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

    民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

    民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    頻繁使用道路風險高 九大汽車運輸業者響應「路口慢、看、停」
    2021/10/06 18:28

    頻繁使用道路風險高 九大汽車運輸業者響應「路口慢、看、停」
    潮州交通加強取締1個月 下個月「燒冷冰圓環」科技執法無縫接軌
    2021/10/02 12:58

    潮州交通加強取締1個月 下個月「燒冷冰圓環」科技執法無縫接軌

    掌握拜登經濟學商機
    別出心裁！台中警宣導「交通安全月」 找大學、百貨公司宣誓
    2021/10/01 17:30

    別出心裁！台中警宣導「交通安全月」 找大學、百貨公司宣誓
    交通安全月登場以路口安全為主軸 推廣車輛慢看停、行人停看聽
    2021/10/01 15:31

    交通安全月登場以路口安全為主軸 推廣車輛慢看停、行人停看聽
    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播