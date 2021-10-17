民雄警開台媽前宣導交安、反詐騙 出動大小重機

民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

2021/10/17 19:35

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕10月是交通安全月，為宣導路口安全新觀念「路口慢看停，行人停看聽」，民雄警分局與轄區新港奉天宮合作，17日下午在香客聚集的奉天宮前廣場進行交通安全及反詐騙宣導，由分局長陳盈菖與奉天宮董事長何達煌共同主持，在開台媽祖加持下，別出心裁的宣導獲熱烈迴響。

活動由分局長陳盈菖帶隊，結合民雄分局義警、民防及巡守隊隊員等協勤民力，並以「警用大型重機車」及「小小哈雷重機」做強力交通安全宣傳，向附近店家及進香遊客，逐一分發宣導單，呼籲車輛駕駛行經路口應「慢看停」，禮讓行人優先通行，同時提醒行人通過路口應「停看聽」。

活動也配合強力放送注意詐騙手法，並且搭上振興劵熱潮，若有以話術「聲稱『五倍劵綁定申請操作有誤』，要求民眾操作ATM以解除五倍劵設定錯誤」。提醒民眾，這就是詐騙！可疑請撥打「反詐騙165」專線諮詢。

民眾看見小朋友穿著警察制服騎小哈雷重機，直呼「足古錐」、「卡哇伊」，競相拍照，場面熱烈。

陳盈菖最後呼籲所有用路人建立「路口停讓」正確觀念及「以人為本」的交通文化，同時提醒民眾千萬別相信任何詐騙手法，民眾如有疑問可撥打「反詐騙165」專線諮詢。

民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

民雄警分局在新港奉天宮前廣場舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及宣導，小朋友穿著警察制服騎小哈雷相當拉風。（民雄警分局提供）

民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

民雄警分局在新港奉天宮前舉辦交通安全及反詐騙宣導。（民雄警分局提供）

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