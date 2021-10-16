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    嘉義縣番路鄉柿子節 熱鬧登場

    2021悠遊番路柿季茶香柿子節熱鬧登場。（記者蔡宗勳攝）

    2021悠遊番路柿季茶香柿子節熱鬧登場。（記者蔡宗勳攝）

    2021/10/16 20:21

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕隨著疫情趨緩，配合柿子產期，番路鄉農會於10月16、17、23、24日連續兩個週末在番路鄉農會飲冰室茶集旁廣場，舉辦「2021悠遊番路‧柿季茶香」柿子節活動，吸引許多遊客前來品味選購最優質的柿子產品。

    每年在10月上市的柿子，是嘉義縣的特色作物之一，生產面積427.28公頃，年產量約5100公噸，產地主要集中在番路鄉，年產量3468公噸，約占全縣柿子產量的7成。

    嘉義有北緯23.5度通過的獨特地理位置，日夜溫差大所生產的柿子，除甜度高，口感脆外，也富含膳食纖維及維生素B群、鉀、磷、鐵、碘等，除了鮮食外，還能加工製成風味極佳的柿餅，更可入菜做為美味佳餚。

    考量疫情影響及降低民眾群聚，番路鄉農會今年特別安排為期4天的柿子節活動，讓民眾可以分批前來消費並精心規劃有多項精彩節目，包含鮮柿脫澀DIY等在地特色體驗更有精彩的舞台表演及導覽等活動。

    縣長翁章梁今天下午到活動現場代言，呼籲千萬別錯過一年一度的柿子產季，歡迎全國各地遊客利用假日前來番路鄉選購、品嚐正宗柿子的同時，也來場嘉義小旅行吧，透過深度旅遊、體驗並欣賞嘉義縣的美麗風情。

    嘉義縣番路鄉柿子節活動，吸引許多遊客前來品味選購。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉柿子節活動，吸引許多遊客前來品味選購。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉柿子節活動，吸引許多遊客前來品味選購。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉柿子節活動，吸引許多遊客前來品味選購。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉柿子節活動，縣長翁章梁前來代言。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉柿子節活動，縣長翁章梁前來代言。（記者蔡宗勳攝）

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